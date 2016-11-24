Алексей Герасименко: «Ростов» одержал историческую победу над «Баварией»
Бывший футболист «Ростельмаша» Алексей Герасименко поделился впечатлениями от победы «Ростова» над «Баварией» (3:2) в Лиге чемпионов.
– Конечно, победа неожиданная. Я свое время играл два раза с «Баварией», видно, что это суперклуб: по игре, по менеджменту. Они сыграли на своем серьезном уровне, что было видно и визуально, и по статистике. Это историческая победа. Хочется ошибаться, но будет проблематично повторять такие результаты.
Такая игра в обороне и выбегания, как в моменте с голом Азмуна и шансом Ерохина в концовке, радуют глаз. Мало команд даже в Европе могут похвастаться такими быстрыми атаками. Вылетают, прилично готовы функционально, хоть уже и концовка года, хоть в Ростове и не ах какие условия для восстановления, - цитирует Герасименко Rusfootball.info.
«Ростов» одержал победу над «Баварией» со счетом 3:2. Российский клуб набрал четыре очка и на данный момент занимает третье место. Немецкая команда с 9 очками осталась на второй строчке. В следующем туре «Ростов» 6 декабря сыграет на выезде с голландским ПСВ, а «Бавария» в тот же день примет «Атлетико».
Матч
Голы
Коста 36 (0:1). Азмун 44 (1:1). Полоз 49 (2:1 - пен.). Бернат 52 (2:2). Нобоа 66 (3:2).
Состав
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Калачёв (Терентьев, 87), Гацкан, Ерохин, Нобоа, Азмун (Григорьев, 82), Полоз (Эззатоллахи, 90)
Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бадштубер, Бернат, Лам, Боатенг (Хуммельс, 58), Рибери, Алькантара, Саншеш (Мюллер, 73), Левандовски, Коста
Предупреждения:
Гранат, 30; Гацкан, 56 - Боатенг, 48
Судья:
Артур Диаш (Португалия)
Место и дата
23 ноября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция