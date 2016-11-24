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Куртуа и Диего Коста готовы продлить контракты с «Челси»

Источник:  The TelegraphКомментарии

Тренерский штаб и руководство «Челси» довольны выступлением форварда Диего Косты и голкипера Тибо Куртуа. Об этом сообщает авторитетное издание The Telegraph.

По информации источника, в ближайшее время лондонский клуб предложит игрокам контракты на улучшенных финансовых условиях. Отмечается, что оба футболиста также заинтересованы в дальнейшем выступлении за «синих» и готовы поставить подпись под новым соглашением. 

Ранее сообщалось, что Куртуа, как и Коста, намерен вернуться в мадридский «Атлетико», поскольку был недоволен своим положением в команде.

Отметим, что действующие контракты Косты и Куртуа с лондонским клубом истекают летом 2019 года.


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