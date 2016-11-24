Куртуа и Диего Коста готовы продлить контракты с «Челси»

Тренерский штаб и руководство «Челси» довольны выступлением форварда Диего Косты и голкипера Тибо Куртуа. Об этом сообщает авторитетное издание The Telegraph.



По информации источника, в ближайшее время лондонский клуб предложит игрокам контракты на улучшенных финансовых условиях. Отмечается, что оба футболиста также заинтересованы в дальнейшем выступлении за «синих» и готовы поставить подпись под новым соглашением.



Ранее сообщалось, что Куртуа, как и Коста, намерен вернуться в мадридский «Атлетико», поскольку был недоволен своим положением в команде.



Отметим, что действующие контракты Косты и Куртуа с лондонским клубом истекают летом 2019 года.



