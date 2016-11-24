Вадим Шипачев: В этом году точно не уеду в НХЛ, хочу выиграть со СКА Кубок Гагарина

Нападающий СКА Вадим Шипачев рассказал, почему в этом сезоне он не уедет в НХЛ.

- Говорят, в НХЛ общение с журналистами прописано в контракте у игроков. Если бы регулярно нужно было общаться с прессой и нельзя было отказаться, как бы вы к этому отнеслись?

- Как надо – так и будет.

- Бывает сложно давать интервью?

- Иногда задают какие-то провокационные вопросы, пытаются вывести на эмоции. Надо сдерживаться, мы профессионалы.

- Раз уж упомянули НХЛ – ходило множество слухов о вашем отъезде. Хоть один из них имел под собой почву?

- В этом году я точно никуда не уеду. Хочу выиграть со СКА Кубок Гагарина. А дальше – посмотрим, - цитирует Шипачева официальный сайт КХЛ.

29-летний Шипачев в текущем сезоне провел 26 матчей, забил восемь шайб и отдал 30 передач.