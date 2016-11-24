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M-1 Challenge 73. Давелла проведет бой против Омарова

Источник:  Mix FightКомментарии

9 декабря в Назрани состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 73. В его рамках пройдет бой между чемпионом Бразилии по лута ливре Диего Давеллой (Бразилия, 15-5) и Залимбегом Омаровым (Fighting Eagle, 7-1-1).

Диего Давелла является классическим бразильским элитным бойцом с полным набором всего необходимого – черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, множество побед на турнирах по грэпплингу, а также, как мы уже писали выше, титул чемпиона Бразилии по извечному антагонисту BJJ - Лута Ливре. Большую часть своих побед он одержал болевыми и удушающими приемами и добился значительных успехов в мире смешанных единоборств.

Для Залимбега Омарова этот бой будет уже не первой встречей с мастером бразильского джиу-джитсу – год назад он в упорном бою сумел взять верх над опытнейшим Марсело Костой. Предстоящий бой выглядит нелегким испытанием для российского проспекта, но его борцовская техника и тактическая выучка могут в очередной раз стать залогом успеха и продолжить победную серию Залимбега, которая длится уже 5 боев.

Оба бойца отличаются неимоверным упорством и умением идти в бою до конца и поэтому от этой схватки можно ожидать чего угодно.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

(До 84 кг), Анатолий Токов (Александр Невский ОЭМК), 24-1 - Рамазан Эмеев (Горец), 14-3

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полулегком весе

Магомед Идрисов (Горец), 6-0 - Иван Бухингер (MMA Spirit), 31-4

(До 63,5 кг), Ли Моррисон (США), 15-7 - Мовсар Евлоев (Республика Ингушетия), 5-0

(До 61,3 кг), Джош «The Finisher» Реттингхаус (США), 13-4 - Сергей Морозов (Казахстан), 7-2

(До 61,3 кг), Диего Давелла(Бразилия), 15-5 - Залимбег Омаров (Fighting Eagle), 7-1-1

(До 65,8 кг), Андрей Лежнев (Украина), 9-6 - Алексей Невзоров (Александр Невский ОЭМК), 11-2

(Свыше 93 кг), Денис Полехин (Afanasov Team), 2-2 - Курбан Ибрагимов (Fighting Eagle), 4-2

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