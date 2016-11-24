Тимофей Мозгов: После чемпионства с «Кливлендом» я поменял взгляды на баскетбол

Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов рассказал о том, как освоился в новой команде.

- В начале сезона вообще кто-то говорил, что мы ни одного матча не выиграем! А сейчас уже предрекают выход в плей-офф. Конечно, если будем играть так, как умеем - в плей-офф попадем без проблем. Но команда молодая, сезон длинный, так что пока тяжело сказать. Тут и большая тренерская работа. Посмотрим, как Люк Уолтон будет справляться. Доволен практически всем, что происходит. Играю много - что еще нужно? Я же и шел в этот клуб, чтобы получать время. Вообще мне нравится, что мы делаем вместе с тренером. Вижу, куда мы можем вырасти. Может смешно прозвучать, но после чемпионства с «Кливлендом» я поменял взгляды на баскетбол. Стал более командным игроком, чем раньше, - цитирует Мозгова «Матч ТВ».

Напомним, что Мозгов перешел в «Лейкерс» в начале сезона. До этого баскетболист выступал за «Кливленд». В сезоне-2015/16 Мозгов стал чемпионом НБА.