Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

В матче с «Сент-Луисом» (4:3) российский форвард оформил хет-трик. Овечкин отыграл более 15 минут, нанес пять бросков, три из которых достигли цели, окончив матч с показателем полезности «плюс три». Россиянин забил 92-ю победную шайбу в карьере в регулярном чемпионате НХЛ.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби стал второй звездой дня. Он забросил две шайбы и отдал результативную передачу в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:1).

Третьей звездой дня признан голкипер «Калгари» Чед Джонсон, отразивший все 34 броска в матче против «Коламбуса» (2:0).