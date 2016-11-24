Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  Йокерит- : -СКА
Баскетбол  Реал- : -УНИКС
Хоккей  Спартак- : -Медвешчак
Футбол  Краснодар- : -Зальцбург
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Фейеноорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Крылья» и «Спартак» рассудит Левников, а «Терек» и «Краснодар» – Федотов

Источник:  РФСКомментарии

Стали известны имена арбитров, назначенные на матчи 16-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Отметим, что встречу между «Крыльями Советов» и лидером чемпионата московским «Спартаком», который состоится 1 декабря, будет обслуживать Кирилл Левников, а на матче между «Тереком» и «Краснодаром» отработает бригада судей во главе с Игорем Федотовым.

30 ноября (среда)

«Урал» – «Ростов»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Дмитрий Чельцов (Москва); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Рубин» – «Арсенал»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

ЦСКА – «Оренбург»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

«Зенит» – «Уфа»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

1 декабря (четверг)

«Томь» – «Локомотив»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Алексей Лунев (Новосибирск); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Игорь Демешко (Химки); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Терек» – «Краснодар»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Ринат Деушев (Москва); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

«Анжи» – «Амкар»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Ташуев: . «Краснодар» должен выигрывать у «Ред Булла» и стремиться к финалу Лиги ЕвропыБывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от предстоящей встречи «быков» против австрийского «Ред Булла».«Спартак» не планирует продавать Промеса до конца сезона«Спартак» не планирует продавать голландского нападающего Квинси Промеса как минимум до конца сезона.Василий Уткин: Гурам Аджоев должен быть следующим президентом РФСИзвестный комментатор Василий Уткин обсудил последние кадровые изменения в РФС, назвав эту организацию собранием фриков.«Спартак» повысит зарплату Карреры, если команда выйдет в Лигу чемпионовКак сообщает «Спорт-экспресс», в случае, если московский «Спартак» выйдет в Лигу чемпионов по итогам нынешнем сезона, зарплата наставника красно-белых Массимо Карреры возрастет до 2 млн евро.Гол Глушакова в ворота «Амкара» – лучший в 14-м туре РФПЛЧитатели «Советского спорта» определили лучший гол 14-го тура чемпионата России по футболу.Джикия может воссоединиться с Селиховым в «Спартаке»Как сообщает Спорт-экспресс, московский «Спартак» и пермский «Амкар» начали консультации по поводу возможного трансфера защитника Георгия Джикии.Почем билетик? Сколько стоит сходить на футбол в Англии, Европе и РоссииПочем билетик? Сколько стоит сходить на футбол в Англии, Европе и России«Советский спорт» изучил, во сколько обойдется поход на стадион в английской премьер-лиге, других европейских чемпионатах и РФПЛ.Каррера после покупки Селихова выразил поддержку РебровуТренерский штаб «Спартака» во главе с Массимо Каррерой после покупки Александра Селихова выразил доверие голкиперу красно-белых Артему Реброву и не намерен прибегать к ротации во вратарской линии.Валерий Рейнгольд: Уверен, никаких ультиматумов Каррера не ставилБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд не верит информации о том, что главный тренер команды Массимо Каррера поставил ультиматум клубу.День в истории. Александру Ширко – 40 лет!24 ноября исполняется 40 лет со дня рождения бывшего нападающего московских клубов «Спартак» и «Торпедо» Александра Ширко.Валерий Рейнгольд: Миранчук в «Спартаке» может раскрыться как ЗобнинБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что в случае перехода в состав красно-белых Алексей Миранчук может значительно прибавить по сравнению с игрой, которую он показывает в «Локомотиве».Эбуэ Куасси: У «Краснодара» много травмированных, но Шалимов знает, как решать эту проблемуПолузащитник «Краснодара» Эбуэ Куасси поделился ожиданиями от матча против «Зальцбурга». Напомним, что командам предстоит сыграть в пятом туре группового турнира Лиги Европы.«Дзюба меня избегает». Как в «Зените» и «Маккаби» настроены на матч Лиги Европы«Дзюба меня избегает». Как в «Зените» и «Маккаби» настроены на матч Лиги ЕвропыНа пресс-конференции Кокорин волновался, Луческу успокаивал, Арвеладзе говорил о России на английском, а Филипенко о «Спартаке» на русском.«Решено не проводить масштабное расследование матча «Урал» – «Терек»«Решено не проводить масштабное расследование матча «Урал» – «Терек»Экс-нападающий сборной России заявил, что эксперты не обнаружили признаков неспортивной борьбы в этой игре.Андрей Пятницкий: Миранчук будет заметным усилением для «Спартака»Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий прокомментировал информацию о возможном переходе в стан красно-белых хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука.Анатолий Мещеряков: Незаменимых футболистов в «Локомотиве» нетВице-президент РЖД, председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что команду могут покинуть Алексей Миранчук и Александр Самедов. Он отметил, что в команде нет незаменимых футболистов.«Спартак» и «Зенит» хотят приобрести нападающего «Крыльев Советов» ПаскуатоНападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато привлек внимание «Зенита» и «Спартака». Отметим, что форвард играет за самарский клуб на правах аренды, а его контракт принадлежит «Ювентусу».Валерий Рейнгольд: От перехода Селихова больше остальных проиграл ПесьяковБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что Александр Селихов не сможет сразу стать основным вратарем команды, поскольку на его позиции удачно играет Артем Ребров.Илья Геркус: «Локомотив» ведет переговоры с Миранчуком, наши позиции сближаютсяПрезидент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о ходе переговоров о новом контракте с полузащитником Алексеем Миранчуком. Он отметил сближение позиций сторон.«Терек» оштрафован на 75 000 рублей за использование громкоговорителя на матче с «Томью»Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах, наложенных на клубы РФПЛ по итогам 14-го тура чемпионата России. В частности, был оштрафован грозненский «Терек».

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Терек
Тереккалендарьстатистика
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Игорь Федотов
Игорь Федотоввсе новости
Кирилл Левников
Кирилл Левниковвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
РФС
РФС

Cпецпредложение