«Крылья» и «Спартак» рассудит Левников, а «Терек» и «Краснодар» – Федотов
Стали известны имена арбитров, назначенные на матчи 16-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Отметим, что встречу между «Крыльями Советов» и лидером чемпионата московским «Спартаком», который состоится 1 декабря, будет обслуживать Кирилл Левников, а на матче между «Тереком» и «Краснодаром» отработает бригада судей во главе с Игорем Федотовым.
30 ноября (среда)
«Урал» – «Ростов»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Дмитрий Чельцов (Москва); инспектор – Игорь Синер (Омск).
«Рубин» – «Арсенал»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
ЦСКА – «Оренбург»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
«Зенит» – «Уфа»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
1 декабря (четверг)
«Томь» – «Локомотив»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Алексей Лунев (Новосибирск); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Игорь Демешко (Химки); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
«Терек» – «Краснодар»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Ринат Деушев (Москва); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).
«Анжи» – «Амкар»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).