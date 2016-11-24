Джованни ван Бронкхорст: Согласен с Моуринью, «Юнайтед» – самая невезучая команда в АПЛ

Бывший полузащитник «Барселоны» и лондонского «Арсенала» Джованни ван Бронкхорст прокомментировал выступление «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.



«Непросто придти в новую команду и сразу показывать чемпионскую игру. Но Жозе уже сталкивался с подобными вещами и добивался успеха с каждым клубом, который тренировал. Уверен, и с «Юнайтед» Моуринью добьется поставленных целей.

Конечно, болельщики недовольны выступлением команды, они хотят большего. Но я согласен с Жозе, который после матча с «Арсеналом» сказал, что «Юнайтед» – самая невезучая в чемпионате Англии. Такое случается, но, все-таки, «Манчестер» способен выиграть трофеи в этом сезоне», – цитирует экс-игрока сборной Голландии Goal.

Напомним, португальский специалист встал у руля «красных дьяволов» минувшим летом. На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 6 место в таблице АПЛ, набрав после 12-ти туров 19 очков.