Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  Йокерит- : -СКА
Баскетбол  Реал- : -УНИКС
Хоккей  Спартак- : -Медвешчак
Футбол  Краснодар- : -Зальцбург
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Фейеноорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джованни ван Бронкхорст: Согласен с Моуринью, «Юнайтед» – самая невезучая команда в АПЛ

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник «Барселоны» и лондонского «Арсенала» Джованни ван Бронкхорст прокомментировал выступление «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.

«Непросто придти в новую команду и сразу показывать чемпионскую игру. Но Жозе уже сталкивался с подобными вещами и добивался успеха с каждым клубом, который тренировал. Уверен, и с «Юнайтед» Моуринью добьется поставленных целей.

Конечно, болельщики недовольны выступлением команды, они хотят большего. Но я согласен с Жозе, который после матча с «Арсеналом» сказал, что «Юнайтед» – самая невезучая в чемпионате Англии. Такое случается, но, все-таки, «Манчестер» способен выиграть трофеи в этом сезоне», – цитирует экс-игрока сборной Голландии Goal.

Напомним, португальский специалист встал у руля «красных дьяволов» минувшим летом. На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 6 место в таблице АПЛ, набрав после 12-ти туров 19 очков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Куртуа и Диего Коста готовы продлить контракты с «Челси»Тренерский штаб и руководство «Челси» довольны выступлением форварда Диего Косты и голкипера Тибо Куртуа.Почем билетик? Сколько стоит сходить на футбол в Англии, Европе и РоссииПочем билетик? Сколько стоит сходить на футбол в Англии, Европе и России«Советский спорт» изучил, во сколько обойдется поход на стадион в английской премьер-лиге, других европейских чемпионатах и РФПЛ.Жозе Моуринью: Хочу ли я оставаться в «МЮ» больше трех лет? КонечноГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, как долго он хотел бы работать в этом клубе.«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Ибрагимовичем«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем еще на один год, воспользовавшись соответствующей опцией, сообщает официальный твиттер клуба.«Спартак» хочет арендовать Депая у «МЮ»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай попал в сферу интересов московского «Спартака». Переход может состояться зимой.Полузащитник «Суонси» Ки Сун Ен пропустит две недели из-за перелома пальца ногиКорейский полузащитник «Суонси» Ки Сун Ен пропустит две недели из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Давид Луиз забил гол с «мертвого» угла (видео)Защитник «Челси» и сборной Бразилии Давид Луиз во время тренировки лондонского клуба продемонстрировал свою технику.Давид Оспина: У нас с Чехом серьезная конкуренция, мы оба хотим выходить в основе «Арсенала»Голкипер лондонского «Арсенала» Давид Оспина рассказал о своих целях, отметив, что конкуренция с Петром Чехом идет ему только на пользу.Юрген Клопп: Тот, кто отпразднует успех «Ливерпуля» в ноябре, больше не сыграет в этом годуГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заверил, что на данный момент не стоит радоваться успехам команды, а тот, кто нарушит это правило рискует сесть на скамейку запасных.Хосеп Гвардиола: Компани пропустит несколько недель из-за травмыГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Боруссией» (Мехенгладбах) рассказал о состоянии здоровья капитана команды защитника Венсана Компани. Он отметил, что Компани будет вынужден пропустить несколько недель из-за травмы.Златан Ибрагимович: Могу сделать то, что не сделал Наполеон – покорить и Америку, и ЕвропуФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович заявил, что не исключает будущего перехода в один из клубов MLS. При этом он сравнил себя с Наполеоном.Имон Данфи: В неудачах «Манчестер Юнайтед» виноват ван Гал, который купил в команду каких-то отбросовБывший футболист сборной Ирландии Имон Данфи высказался о работе Луи ван Гала в «Манчестер Юнайтед», отметив, что голландский специалист потратил большие суммы впустую.Помимо Алабы, «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру защитника «Саутгемптона» ван ДейкаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью планирует обновить защитную линию команды. Об этом сообщает издание Daily Mirror.Антонио Конте: Хочу доказать руководству «Челси», что меня не зря пригласили в командуГлавный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о своих целях, отметив, что его команде идет на пользу отсутствие еврокубков.Гаджи Гаджиев: Трансфер Селихова? У «Амкара» не было другого выходаГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал переход голкипера команды Александра Селихова в «Спартак». Он сказал, что трансфер связан с финансовыми проблемами клуба.Конте не включил «Лестер» в список претендентов на победу в АПЛГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о борьбе в чемпионате Англии, а также отметил, что его команде будет непросто сохранить свое место в таблице.Златан Ибрагимович: «Юнайтед» – команда неудачников, которая не способна бороться за титул в нынешнем сезонеФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал о своем трансфере в английский клуб, а также оценил шансы команды на победу в чемпионате Англии.Ибрагимович десятый раз подряд признан футболистом года в ШвецииНападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович десятый раз подряд признан футболистом года в Швеции, сообщает официальный сайт Федерации футбола Швеции.Дринкуотера могут дисквалифицировать на три матчаПолузащитника «Лестера» Дэниела Дринкуотера могут дисквалифицировать на три матча за грубый прием в матче чемпионата Англии с «Уотфордом», сообщает Daily Mail.Гол и пас Рондона помогли «Вест Бромвичу» разгромить «Бернли»Футболисты «Вест Бромвича» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии уверенно обыграли «Бернли».

Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Джованни ван Бронкхорст
Джованни ван Бронкхорствсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение