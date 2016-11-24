Никита Симонян: Бердыева я помню игроком: он был техничный и умный. Именно такой футбол он ставит «Ростову»

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал победу «Ростова» над «Баварией» (3:2) в матче группового раунда Лиги чемпионов.

По словам Симоняна, вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев - выдающийся тренер, потому что именно он поставил такую игру команде.

- Не стал бы рассуждать о том, лучший тренер России Бердыев или нет. Конечно, он выдающийся тренер. Как он поставил игру команды... Сейчас там некий альянс с Кириченко. Думаю, заслуга Бердыева велика, но я рад за Дмитрия, ведь именно он управляет процессом игры от бровки. Великолепный альянс, могу лишь поздравить обоих тренеров!

Кстати, Бердыева я помню игроком: он был такой щупленький, но очень техничный и умный. Именно такой футбол он и ставит команде. А главное - отличная функциональная готовность и игровая дисциплина, которая привита «Ростову». Это имеет огромное значение, - сказал Симонян в интервью «Р-Спорт».

«Ростов» одержал победу над «Баварией» со счетом 3:2. Российский клуб набрал четыре очка и на данный момент занимает третье место. Немецкая команда с 9 очками осталась на второй строчке. В следующем туре «Ростов» 6 декабря сыграет на выезде с голландским ПСВ, а «Бавария» в тот же день примет «Атлетико».