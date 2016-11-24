Никита Симонян: Бердыева я помню игроком: он был техничный и умный. Именно такой футбол он ставит «Ростову»
Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал победу «Ростова» над «Баварией» (3:2) в матче группового раунда Лиги чемпионов.
По словам Симоняна, вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев - выдающийся тренер, потому что именно он поставил такую игру команде.
- Не стал бы рассуждать о том, лучший тренер России Бердыев или нет. Конечно, он выдающийся тренер. Как он поставил игру команды... Сейчас там некий альянс с Кириченко. Думаю, заслуга Бердыева велика, но я рад за Дмитрия, ведь именно он управляет процессом игры от бровки. Великолепный альянс, могу лишь поздравить обоих тренеров!
Кстати, Бердыева я помню игроком: он был такой щупленький, но очень техничный и умный. Именно такой футбол он и ставит команде. А главное - отличная функциональная готовность и игровая дисциплина, которая привита «Ростову». Это имеет огромное значение, - сказал Симонян в интервью «Р-Спорт».
«Ростов» одержал победу над «Баварией» со счетом 3:2. Российский клуб набрал четыре очка и на данный момент занимает третье место. Немецкая команда с 9 очками осталась на второй строчке. В следующем туре «Ростов» 6 декабря сыграет на выезде с голландским ПСВ, а «Бавария» в тот же день примет «Атлетико».
Матч
Голы
Коста 36 (0:1). Азмун 44 (1:1). Полоз 49 (2:1 - пен.). Бернат 52 (2:2). Нобоа 66 (3:2).
Состав
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Калачёв (Терентьев, 87), Гацкан, Ерохин, Нобоа, Азмун (Григорьев, 82), Полоз (Эззатоллахи, 90)
Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бадштубер, Бернат, Лам, Боатенг (Хуммельс, 58), Рибери, Алькантара, Саншеш (Мюллер, 73), Левандовски, Коста
Предупреждения:
Гранат, 30; Гацкан, 56 - Боатенг, 48
Судья:
Артур Диаш (Португалия)
Место и дата
23 ноября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция