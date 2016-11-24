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Карлсен обжаловал штраф за уход с пресс-конференции после проигрыша Карякину

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Норвежский шахматист Магнус Карлсен подал апелляцию на решение о штрафе, наложенном на него за уход с пресс-конференции после восьмой партии матча за звание чемпиона мира с россиянином Сергеем Карякиным.

Карлсен проиграл в восьмой партии Карякину и отказался общаться с прессой после поединка.

Ранее стало известно, что действующий чемпион мира оштрафован на 10 % призовых после того, как он ушел с пресс-конференции. За аппелляцию Карлсен заплатил три тысячи евро. Если решение будет принято в пользу норвежца, то деньги ему вернут. 

«Я могу подтвердить, что мы подали апелляцию, но не хотим, чтобы это сейчас было в центре внимания. У Магнуса впереди очень важные три партии. Но мы считаем, что у нас были веские причины подать жалобу», - цитирует менеджера Карлсена Эспена Агдестейна Lenta.ru со ссылкой на NRK. 

По регламенту матча за отказ от участия в обязательных пресс-конференциях действующий чемпион может быть оштрафован на 10 процентов от призовых. Общий призовой фонд матча составляет 1 миллион долларов.

После девятой партии счет стал - 5:4 в пользу Сергея Карякина.  

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