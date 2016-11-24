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Убитый в Германии Мусалаев мог быть связан с русской мафией

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Как сообщает «Спорт FM» со ссылкой на немецкое издание Bild, многократный чемпион мира по кикбоксингу Муса Мусалаев, убитый 18 ноября в Германии, мог быть связан с русское мафией.

Отмечается, что на данный момент эта информация не подтвердилась.

Напомним, Мусалаев победил во всех 17 боях в кикбоксинге и 15 поединках в смешанных единоборствах. Указом президента республики Татарстан Рустама Минниханова был назначен официальным послом Универсиады-2013 в Казани.

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