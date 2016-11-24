Джикия может воссоединиться с Селиховым в «Спартаке»

Как сообщает Спорт-экспресс, московский «Спартак» и пермский «Амкар» начали консультации по поводу возможного трансфера защитника Георгия Джикии.



Отметим, что ранее Джикия рассказал о желании выступать в составе московского «Локомотива». Также стоит добавить, что на этой неделе в комнаду Массимо Карреры перешел голкипер «Амкара» Александр Селихов, контракт которого вступает в силу с 6 декабря текущего года.

В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел во всех турнирах 14 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока сборной России в 1 млн евро, а его контракт с пермским клубом рассчитан до 2018 года.

