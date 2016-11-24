Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  Йокерит- : -СКА
Баскетбол  Реал- : -УНИКС
Хоккей  Спартак- : -Медвешчак
Футбол  Краснодар- : -Зальцбург
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Фейеноорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джикия может воссоединиться с Селиховым в «Спартаке»

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Как сообщает Спорт-экспресс, московский «Спартак» и пермский «Амкар» начали консультации по поводу возможного трансфера защитника Георгия Джикии.

Отметим, что ранее Джикия рассказал о желании выступать в составе московского «Локомотива». Также стоит добавить, что на этой неделе в комнаду Массимо Карреры перешел голкипер «Амкара» Александр Селихов, контракт которого вступает в силу с 6 декабря текущего года.

В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел во всех турнирах 14 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока сборной России в 1 млн евро, а его контракт с пермским клубом рассчитан до 2018 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» не планирует продавать Промеса до конца сезона«Спартак» не планирует продавать голландского нападающего Квинси Промеса как минимум до конца сезона.«Спартак» повысит зарплату Карреры, если команда выйдет в Лигу чемпионовКак сообщает «Спорт-экспресс», в случае, если московский «Спартак» выйдет в Лигу чемпионов по итогам нынешнем сезона, зарплата наставника красно-белых Массимо Карреры возрастет до 2 млн евро.«Крылья» и «Спартак» рассудит Левников, а «Терек» и «Краснодар» – ФедотовСтали известны имена арбитров, назначенные на матчи 16-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает официальный сайт РФС.Куртуа и Диего Коста готовы продлить контракты с «Челси»Тренерский штаб и руководство «Челси» довольны выступлением форварда Диего Косты и голкипера Тибо Куртуа.Каррера после покупки Селихова выразил поддержку РебровуТренерский штаб «Спартака» во главе с Массимо Каррерой после покупки Александра Селихова выразил доверие голкиперу красно-белых Артему Реброву и не намерен прибегать к ротации во вратарской линии.Валерий Рейнгольд: Уверен, никаких ультиматумов Каррера не ставилБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд не верит информации о том, что главный тренер команды Массимо Каррера поставил ультиматум клубу.День в истории. Александру Ширко – 40 лет!24 ноября исполняется 40 лет со дня рождения бывшего нападающего московских клубов «Спартак» и «Торпедо» Александра Ширко.Валерий Рейнгольд: Миранчук в «Спартаке» может раскрыться как ЗобнинБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что в случае перехода в состав красно-белых Алексей Миранчук может значительно прибавить по сравнению с игрой, которую он показывает в «Локомотиве».Андрей Пятницкий: Миранчук будет заметным усилением для «Спартака»Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий прокомментировал информацию о возможном переходе в стан красно-белых хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука.Анатолий Мещеряков: Незаменимых футболистов в «Локомотиве» нетВице-президент РЖД, председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что команду могут покинуть Алексей Миранчук и Александр Самедов. Он отметил, что в команде нет незаменимых футболистов.«Спартак» и «Зенит» хотят приобрести нападающего «Крыльев Советов» ПаскуатоНападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато привлек внимание «Зенита» и «Спартака». Отметим, что форвард играет за самарский клуб на правах аренды, а его контракт принадлежит «Ювентусу».Валерий Рейнгольд: От перехода Селихова больше остальных проиграл ПесьяковБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что Александр Селихов не сможет сразу стать основным вратарем команды, поскольку на его позиции удачно играет Артем Ребров.Анзор Кавазашвили: Зачем брать Селихова, когда Ребров – один из лучших в РФПЛ?Анзор Кавазашвили: Зачем брать Селихова, когда Ребров – один из лучших в РФПЛ?Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что красно-белые не нуждались в срочном приобретении вратаря «Амкара» Селихова.Куда перейдет Миранчук? Борзыкин – о вариантах продолжения карьеры игрокаКуда перейдет Миранчук? Борзыкин – о вариантах продолжения карьеры игрока«Советский спорт» рассматривает варианты продолжения карьеры полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.«Спартак» хочет арендовать Депая у «МЮ»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай попал в сферу интересов московского «Спартака». Переход может состояться зимой.Представитель Миранчука: С чего вы взяли, что Каррера не хочет видеть Алексея в «Спартаке»?Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Спартак». Он сказал, что Алексей пока остается игроком «Локомотива», но некоторые журналисты распространяют недостоверную информацию.Анзор Кавазашвили: Ребров оказался в «капкане» после подписания СелиховаАнзор Кавазашвили: Ребров оказался в «капкане» после подписания Селихова.«Селихов и в «Зените» говорил: «Хочу в «Спартак»! Юность спартаковского новичка«Селихов и в «Зените» говорил: «Хочу в «Спартак»! Юность спартаковского новичкаБывшие партнеры Александра Селихова – о том, каким он был в самом начале карьеры.Нобель Арустамян: Галицкий категорически против продажи Смолова в российский клуб – тем более в «Спартак»Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян оценил перспективы возможного перехода нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Спартак».КДК оштрафовал ЦСКА на 370 тысяч рублей, «Спартак» – на 300 тысячГлава КДК РФС Артур Григорьянц после заседания комитета сообщил о штрафах, наложенных на клубы по итогам 14-го тура РФПЛ.

Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Георгий Джикия
Георгий Джикиявсе новости
Александр Селихов
Александр Селиховвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы

Cпецпредложение