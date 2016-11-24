«Ростов» – «Бавария». Подробная статистика матча

Вчера в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» дома обыграл «Баварию» – 3:2.

По данным InStat, «Бавария» больше владела мячом – 72% против 28%, сделала больше передач – 770 (точность – 88%) против 226 (65%), выиграла больше единоборств – 81 против 67, нанесла больше ударов по воротам – 21 (10 в створ) против 5 (4), совершила больше обводок – 39 (эффективность – 69%) против 15 (67%). «Ростов», в свою очередь, совершил больше подборов и перехватов – 133 против 122.

Отметим также, что 38% передач «Ростова» были направлены вперед, каждая четвертая атака была быстрой, а каждый двенадцатый пас – острый.