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«Ростов» – «Бавария». Подробная статистика матча

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вчера в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» дома обыграл «Баварию» – 3:2.

По данным InStat, «Бавария» больше владела мячом – 72% против 28%, сделала больше передач – 770 (точность – 88%) против 226 (65%), выиграла больше единоборств – 81 против 67, нанесла больше ударов по воротам – 21 (10 в створ) против 5 (4), совершила больше обводок – 39 (эффективность – 69%) против 15 (67%). «Ростов», в свою очередь, совершил больше подборов и перехватов – 133 против 122.

Отметим также, что 38% передач «Ростова» были направлены вперед, каждая четвертая атака была быстрой, а каждый двенадцатый пас – острый.

Покорители космоса. Михаил Борзыкин – об исторической победе «Ростова»

Матч

Ростов - Бавария - 3:2 (1:1)

Голы

Коста 36 (0:1). Азмун 44 (1:1). Полоз 49 (2:1 - пен.). Бернат 52 (2:2). Нобоа 66 (3:2).

Состав

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Калачёв (Терентьев, 87), Гацкан, Ерохин, Нобоа, Азмун (Григорьев, 82), Полоз (Эззатоллахи, 90)

Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бадштубер, Бернат, Лам, Боатенг (Хуммельс, 58), Рибери, Алькантара, Саншеш (Мюллер, 73), Левандовски, Коста

Предупреждения:

Гранат, 30; Гацкан, 56 - Боатенг, 48

Судья:

Артур Диаш (Португалия)

Место и дата

23 ноября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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