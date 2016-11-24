Дмитрий Кириченко: «Бавария» провалилась потому, что мы очень хорошо сыграли
Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал победу российского клуба над «Баварией» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
- Секрет успеха в очень упорной работе – и главного тренера, и помощников, и футболистов. Это действительно великая победа в истории «Ростова». Её всегда будут вспоминать. Выиграть у одного из лучших клубов мира - это дорогого стоит. «Бавария» провалилась потому, что мы очень хорошо сыграли. Наши ребята продолжали гнуть свою линию, и это дало свои результаты. Я бы отметило всю команду. В таком матче очень важно, чтобы ни один игрок не выпадал. Потому что этот мировой топ-клуб наказывает за малейшие ошибки», - цитирует Кириченко НСН.
«Ростов» одержал победу над «Баварией» со счетом 3:2. Российский клуб набрал четыре очка и на данный момент занимает третье место. Немецкая команда с 9 очками осталась на второй строчке. В следующем туре «Ростов» 6 декабря сыграет на выезде с голландским ПСВ, а «Бавария» в тот же день примет «Атлетико».
Матч
Голы
Коста 36 (0:1). Азмун 44 (1:1). Полоз 49 (2:1 - пен.). Бернат 52 (2:2). Нобоа 66 (3:2).
Состав
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Калачёв (Терентьев, 87), Гацкан, Ерохин, Нобоа, Азмун (Григорьев, 82), Полоз (Эззатоллахи, 90)
Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бадштубер, Бернат, Лам, Боатенг (Хуммельс, 58), Рибери, Алькантара, Саншеш (Мюллер, 73), Левандовски, Коста
Предупреждения:
Гранат, 30; Гацкан, 56 - Боатенг, 48
Судья:
Артур Диаш (Португалия)
Место и дата
23 ноября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция