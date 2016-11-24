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«Ростов» – «Бавария». Ерохин чаще всех вступал в единоборства

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вчера в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» дома обыграл «Баварию» – 3:2.

По данным InStat, самым бьющим игроком матча стал Коста – 5 ударов (3 в створ). Наибольшее количество передач сделал Рафинья – 117 (точность – 89%), а острых передач – Коста – 6 (50%). Кроме того, Дуглас был и самым активным в дриблинге – 8 обводок (7 удачных). В единоборства чаще всех вступал Ерохин – 25 (выиграл – 36%).

Наибольшее количество всех технико-тактических действий выполнил Алькантара – 151 (эффективность – 85%). У «Ростова» – Калачев – 67 (63%).

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Матч

Ростов - Бавария - 3:2 (1:1)

Голы

Коста 36 (0:1). Азмун 44 (1:1). Полоз 49 (2:1 - пен.). Бернат 52 (2:2). Нобоа 66 (3:2).

Состав

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Калачёв (Терентьев, 87), Гацкан, Ерохин, Нобоа, Азмун (Григорьев, 82), Полоз (Эззатоллахи, 90)

Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бадштубер, Бернат, Лам, Боатенг (Хуммельс, 58), Рибери, Алькантара, Саншеш (Мюллер, 73), Левандовски, Коста

Предупреждения:

Гранат, 30; Гацкан, 56 - Боатенг, 48

Судья:

Артур Диаш (Португалия)

Место и дата

23 ноября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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