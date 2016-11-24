«Ростов» – «Бавария». Ерохин чаще всех вступал в единоборства
Вчера в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» дома обыграл «Баварию» – 3:2.
По данным InStat, самым бьющим игроком матча стал Коста – 5 ударов (3 в створ). Наибольшее количество передач сделал Рафинья – 117 (точность – 89%), а острых передач – Коста – 6 (50%). Кроме того, Дуглас был и самым активным в дриблинге – 8 обводок (7 удачных). В единоборства чаще всех вступал Ерохин – 25 (выиграл – 36%).
Наибольшее количество всех технико-тактических действий выполнил Алькантара – 151 (эффективность – 85%). У «Ростова» – Калачев – 67 (63%).
Покорители космоса. Михаил Борзыкин – об исторической победе «Ростова»
Матч
Голы
Коста 36 (0:1). Азмун 44 (1:1). Полоз 49 (2:1 - пен.). Бернат 52 (2:2). Нобоа 66 (3:2).
Состав
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Калачёв (Терентьев, 87), Гацкан, Ерохин, Нобоа, Азмун (Григорьев, 82), Полоз (Эззатоллахи, 90)
Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бадштубер, Бернат, Лам, Боатенг (Хуммельс, 58), Рибери, Алькантара, Саншеш (Мюллер, 73), Левандовски, Коста
Предупреждения:
Гранат, 30; Гацкан, 56 - Боатенг, 48
Судья:
Артур Диаш (Португалия)
Место и дата
23 ноября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция