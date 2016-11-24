«Ростов» – «Бавария». Ерохин чаще всех вступал в единоборства

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Александр Бубнов: «Бавария» профессионально отнеслась к матчу с «Ростовом», но они все равно держали в голове матчи бундеслиги Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча между «Ростовом» и «Баварией». Напомним, что ростовчане победили со счетом 3:2.

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Лотар Маттеус: Поздравляю «Ростов» с великолепной победой над «Баварией» Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал поражение команды в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ростова». Напомним, что ростовчане победили со счетом 3:2.

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