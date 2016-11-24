«Ростов» стал третьим российским клубом, обыгравшим «Баварию». И первым – в Лиге чемпионов
Вчера в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» дома обыграл «Баварию» – 3:2.
Таким образом, «Ростов» стал третьим российским клубом, обыгравшим «Баварию». И первым, кто это сделал в Лиге чемпионов. Первую победу добыл «Локомотив», который в 1/32 финала Кубка УЕФА сезона-1995/96 обыграл «Баварию» в гостях – 1:0. Вторым был «Зенит», который в 1/2 финала Кубка УЕФА сезона-2007/08 нокаутировал немецкий гранд – 4:0.
Всего российские клубы сыграли с «Баварией» 18 матчей: 3 победы, 4 ничьих, 11 поражений, разница мячей – 17:44.
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Матч
Голы
Коста 36 (0:1). Азмун 44 (1:1). Полоз 49 (2:1 - пен.). Бернат 52 (2:2). Нобоа 66 (3:2).
Состав
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Калачёв (Терентьев, 87), Гацкан, Ерохин, Нобоа, Азмун (Григорьев, 82), Полоз (Эззатоллахи, 90)
Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бадштубер, Бернат, Лам, Боатенг (Хуммельс, 58), Рибери, Алькантара, Саншеш (Мюллер, 73), Левандовски, Коста
Предупреждения:
Гранат, 30; Гацкан, 56 - Боатенг, 48
Судья:
Артур Диаш (Португалия)
Место и дата
23 ноября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция