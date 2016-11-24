«Ростов» стал третьим российским клубом, обыгравшим «Баварию». И первым – в Лиге чемпионов

Брендан Роджерс: Если в вашей команде играет Месси, то у вас уже есть некое преимущество

Главный тренер шотландского «Селтика» Брендан Роджерс после окончания матча с «Барселоной» (0:2) высказался об игре нападающего каталонской команды Лионеля Месси.