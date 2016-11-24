Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  Йокерит- : -СКА
Баскетбол  Реал- : -УНИКС
Хоккей  Спартак- : -Медвешчак
Футбол  Краснодар- : -Зальцбург
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Фейеноорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вадим Шипачев: Атмосфера в СКА напоминает чемпионский сезон

Источник:  КХЛКомментарии

Форвард СКА Вадим Шипачев рассказал о работе с главным тренером армейцев Олегом Знарком, который возглавил команду летом 2016 года.

- В чем отличие Олега Знарка от тех тренеров, с которыми вы работали ранее?
- У каждого тренера свои плюсы, так навскидку и не могу назвать.

- Говорят, что Знарок взрывной.
- Конечно, Олег Валерьевич может завестись, высказать что-то по делу. Любой тренер так может завестись, как и игрок.

- Многих удивило, как Олегу Валерьевичу удалось за короткий срок сплотить коллектив, в котором собралось столько звездных игроков.
- Да, атмосфера в команде у нас отличная, мы как одна семья. Все здорово.

- Напоминает чемпионский год?
- Да, тогда была такая же классная атмосфера. Это на самом деле очень здорово, когда внутри команды такие отношения у всех, - отметил Шипачев в интервью официальному сайту КХЛ. 

Напомним, СКА стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2014/2015, когда команду тренировал Вячеслав Быков. В сезоне 2015/2016 армейцы в плей-офф КХЛ дошли до финала конференции, где в четырех матчах проиграли ЦСКА (0-4).

В сводной таблице регулярного чемпионата КХЛ-2016/17 петербуржцы занимают первое место, имея в активе 82 очка после 33 игр. Ближайший матч подопечные Олега Знарка проведут сегодня, 24 ноября, в Хельсинки против «Йокерита». Начало встречи в 19:30.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Харийс Витолиньш: Войнов появится в составе после декабрьской паузыТренер СКА Харийс Витолиньш объяснил, почему в состав команды на выездные матчи с «Йокеритом» и «Северсталью» не попал защитник Вячеслав Войнов.Вадим Шипачев: В этом году точно не уеду в НХЛ, хочу выиграть со СКА Кубок ГагаринаНападающий СКА Вадим Шипачев рассказал, почему в этом сезоне он не уедет в НХЛ.КХЛ. «Йокерит» - СКА, «Спартак» - «Медвешчак» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Еременко вернул «Динамо» веру в победу! У него крепкий пондусЕременко вернул «Динамо» веру в победу! У него крепкий пондусВернувшись в строй после месячной отлучки голкипер бело-голубых Александр Еременко помог москвичам одолеть в гостях «Трактор».Бокс и драма вместо юбилеяБокс и драма вместо юбилеяВ среду вся хоккейная России ждала 450-й шайбы в чемпионатах страны от Сергея Мозякина.Игорь Захаркин: «Салават Юлаев» - не команда, а какое-то отделение больницы города УфыГлавный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин поделился впечатлениями после матча против «Витязя» в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.Крис Ли: Уверен, что Мозякин добился бы успеха в НХЛЗащитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли высоко оценил мастерство своего партнера по команде нападающего Сергея Мозякина. Он считает, что Сергей мог бы быть успешен и в НХЛ.КХЛ. «Барыс» обыграл «Куньлунь», «Трактор» по буллитам уступил московскому «Динамо» и другие матчиРезультаты матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.«Амур» в серии буллитов переиграл «Автомобилист»Хоккеисты «Амура» в серии послематчевых буллитов переиграли «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.Два очка Мозякина помогли «Магнитке» обыграть «Локомотив»Магнитогорский «Металлург» дома обыграл «Локомотив» (2:1) в регулярном чемпионата КХЛ.«Трактор» в овертайме уступил московскому «Динамо»«Трактор» дома проиграл московскому «Динамо» (1:2 О.Т) в регулярном чемпионате КХЛ.«Витязь» в гостях вырвал победу у «Салавата Юлаева»Хоккеисты «Витязя» переиграли на выезде уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.«Адмирал» на выезде обыграл «Югру»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Югрой» и «Адмиралом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Адмирала».«Барыс» обыграл «Куньлунь»«Барыс» дома взял верх над «Куньлунем» (4:1) в регулярном чемпионате КХЛ.Минское «Динамо» рассталось с нападающим ЛинглеМинское «Динамо» рассталось с форвардом с Чарльзом Лингле, сообщается на официальном сайте команды.Гендиректор «Лады»: Слова Кожевникова? Назначение тренера – прерогатива клуба, а не околохоккейных специалистов.Генеральный директор «Лады» Владимир Вдовин прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова. Ранее Кожевников сказал, что первым из тренеров КХЛ в отставку может уйти наставник клуба из Тольятти Артис Аболс.Форвард «Лады» Шенфельд дисквалифицирован на пять матчей за нарушение с использованием коленаСпортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел один из эпизодов матча «Авангард» - «Лада» (6:3). Наказание получил нападающий гостей Антон Шенфельд.Хоккейный вратарь «Трактора» танцует как фигурист. Знаете его фамилию?! (видео)Хоккейный вратарь «Трактора» танцует как фигурист. Знаете его фамилию?! (видео)Неизвестный хоккейный вратарь «Трактора» станцевал во время тренировки как фигурист. Смотрите видео!Телегин получил дисквалификацию на один матч за нарушение против ШестеркинаСпортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел один из эпизодов матча СКА – ЦСКА (6:3). Нападающий московского клуба Иван Телегин наказан за нарушение против вратаря питерцев Игоря Шестеркина.СКА – ЦСКА. Телегин дисквалифицирован на одну игру за фол на ШестеркинеСпортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать нападающего ЦСКА Ивана Телегина на один матч за фол на вратаре СКА Игоре Шестеркине.

СКА
СКАкалендарьстатистика
Олег Знарок
Олег Знароквсе новости
Вадим Шипачёв
Вадим Шипачёввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение