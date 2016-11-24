Вадим Шипачев: Атмосфера в СКА напоминает чемпионский сезон

Форвард СКА Вадим Шипачев рассказал о работе с главным тренером армейцев Олегом Знарком, который возглавил команду летом 2016 года.

- В чем отличие Олега Знарка от тех тренеров, с которыми вы работали ранее?

- У каждого тренера свои плюсы, так навскидку и не могу назвать.

- Говорят, что Знарок взрывной.

- Конечно, Олег Валерьевич может завестись, высказать что-то по делу. Любой тренер так может завестись, как и игрок.

- Многих удивило, как Олегу Валерьевичу удалось за короткий срок сплотить коллектив, в котором собралось столько звездных игроков.

- Да, атмосфера в команде у нас отличная, мы как одна семья. Все здорово.

- Напоминает чемпионский год?

- Да, тогда была такая же классная атмосфера. Это на самом деле очень здорово, когда внутри команды такие отношения у всех, - отметил Шипачев в интервью официальному сайту КХЛ.

Напомним, СКА стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2014/2015, когда команду тренировал Вячеслав Быков. В сезоне 2015/2016 армейцы в плей-офф КХЛ дошли до финала конференции, где в четырех матчах проиграли ЦСКА (0-4).

В сводной таблице регулярного чемпионата КХЛ-2016/17 петербуржцы занимают первое место, имея в активе 82 очка после 33 игр. Ближайший матч подопечные Олега Знарка проведут сегодня, 24 ноября, в Хельсинки против «Йокерита». Начало встречи в 19:30.