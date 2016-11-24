Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА, заняв 55-е место
На официальном сайте ФИФА опубликован обновленный рейтинг.
Сборная России опустилась с 53-го на 55-е место в рейтинге Международной федерации футбола. Предыдущим антирекордом россиян было 53-е место в октябре 2016 года. Ранее самым низким результатом было 40-е место в 1998 году.
После публикации предыдущей версии рейтинга сборная России провела два товарищеских матча - с командой Катара (1:2) и Румынии (1:0).
Лидирует в рейтинге ФИФА по-прежнему Аргентина. Второе место занимает Бразилия, тройку замыкает Германия.
Рейтинг ФИФА
24 ноября
1 (1). Аргентина - 1634 очка,
2 (3). Бразилия -1544,
3 (2). Германия - 1433,
4 (6). Чили - 1404,
5 (4). Бельгия - 1368,
6 (5). Колумбия - 1345,
7 (7). Франция - 1305,
8 (8). Португалия - 1229,
9 (9). Уругвай - 1187,
10 (10). Испания - 1166...
55 (53). Россия - 592.