Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА, заняв 55-е место

На официальном сайте ФИФА опубликован обновленный рейтинг.

Сборная России опустилась с 53-го на 55-е место в рейтинге Международной федерации футбола. Предыдущим антирекордом россиян было 53-е место в октябре 2016 года. Ранее самым низким результатом было 40-е место в 1998 году.

После публикации предыдущей версии рейтинга сборная России провела два товарищеских матча - с командой Катара (1:2) и Румынии (1:0).

Лидирует в рейтинге ФИФА по-прежнему Аргентина. Второе место занимает Бразилия, тройку замыкает Германия.

Рейтинг ФИФА

24 ноября

1 (1). Аргентина - 1634 очка,

2 (3). Бразилия -1544,

3 (2). Германия - 1433,

4 (6). Чили - 1404,

5 (4). Бельгия - 1368,

6 (5). Колумбия - 1345,

7 (7). Франция - 1305,

8 (8). Португалия - 1229,

9 (9). Уругвай - 1187,

10 (10). Испания - 1166...

55 (53). Россия - 592.



