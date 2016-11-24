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«Спартак» повысит зарплату Карреры, если команда выйдет в Лигу чемпионов

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Как сообщает «Спорт-экспресс», в случае, если московский «Спартак» выйдет в Лигу чемпионов по итогам нынешнем сезона, зарплата наставника красно-белых Массимо Карреры возрастет до 2 млн евро.

Отмечается, что если команда займет вторую строчку в таблице РФПЛ, то тренера также ждет приличный бонус.

Напомним, итальянский специалист возглавил «Спартак» минувшим летом. На данный момент столичный клуб, набрав 34 очка после 14-ти туров, занимает первое место в национальном первенстве.

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