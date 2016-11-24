Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  Йокерит- : -СКА
Баскетбол  Реал- : -УНИКС
Хоккей  Спартак- : -Медвешчак
Футбол  Краснодар- : -Зальцбург
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Фейеноорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Пономарев: У ЦСКА очень много народу сломалось

Источник:  СобеседникКомментарии

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от матча команды против «Байера» (1:1)

– Чтобы защитники выходили быстрее, оставляли нападающих вне игры, командовать ими должен капитан или вратарь, в ЦСКА это одно и то же лицо.

– У команды было не так много матчей в последнее время, которые бы они провели в атакующем стиле. Желательно как можно меньше катать мяч между собой, но для этого должны открываться как можно чаще нападающие. Если у защитника мяч, открывание должно быть обязательно, если этого нет, он будет отдавать вратарю или партнеру по обороне. Что поделать – бывают спады у команд. У нас очень много народу сломалось, ещё и дисквалификацию получил полузащитник, – рассказал Sobesednik.ru ветеран клуба.

Встреча, прошедшая вчера в Москве, завершилась со счетом 1:1. Первый гол на 16-й минуте забили гости, и сделал этот нападающий немецкого клуба Кевин Волланд. В середине второго тайма полузащитник армейцев Бибрас Натхо реализовал одиннадцатиметровый и спас свою команду от поражения.  

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого продолжают занимать последнее место в группе Е, набрав после 5-ти туров 3 очка. В активе «Байера» – 7 баллов и второе место.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЦСКА и «Ростов». Земляне и космонавты. Колонка Юрия ЦыбаневаЦСКА и «Ростов». Земляне и космонавты. Колонка Юрия ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» – о матчах Лиги чемпионов.Владимир Пономарев: Траоре просто никакой, с ним ЦСКА не угадалБывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев проанализировал выступление команды в Лиге чемпионов. Также он поделился впечатлениями от матча команды против «Байера» (1:1).Чалова в основу! Андрей Малосолов о резервах и ресурсах ЦСКАЧалова в основу! Андрей Малосолов о резервах и ресурсах ЦСКАОбозреватель «Советского спорта» разбирается: насколько велика, на самом деле, нужда ЦСКА в дорогих приобретениях.Армейский самострел. Сергей Микулик о том, как тренер сберег деньги клубаАрмейский самострел. Сергей Микулик о том, как тренер сберег деньги клубаОбозреватель «Советского спорта» объясняет, почему после матча с «Байером» у Слуцкого осталось еще меньше шансов на покупку новых игроков.КДК оштрафовал ЦСКА на 370 тысяч рублей, «Спартак» – на 300 тысячГлава КДК РФС Артур Григорьянц после заседания комитета сообщил о штрафах, наложенных на клубы по итогам 14-го тура РФПЛ.Алан Дзагоев: ЦСКА мог компактнее сыграть в обороне, гол от «Байера» мы прозевалиПолузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев дал комментарий после окончания матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байром», отметив, что столичный клуб намерен обыграть «Тоттенхэм».ЦСКА не поможет даже молитва. Колонка Михаила БорзыкинаЦСКА не поможет даже молитва. Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» разбирает вчерашний матч, по итогам которого ЦСКА вылетел из Лиги чемпионов.Виктор Папаев: Дзагоев добавил осмысленности в действиях ЦСКАБывший полузащитник московского ЦСКА Виктор Папаев высказался об игре Алана Дзагоева в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» (1:1).Виктор Папаев: Чалов для Слуцкого предпочтительнее легионеровВиктор Папаев: Чалов для Слуцкого предпочтительнее легионеровБывший полузащитник московского ЦСКА прокомментировал ничейный результат столичного клуба с леверкузенским «Байром» в Лиге чемпионов (1:1).Рашид Рахимов: В ЦСКА вложения рациональнее, чем в «Зените»Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал выступление московского ЦСКА за последние четыре года. Напомним, за это время столичный клуб выиграл три титула.Бибрас Натхо посвятил гол в ворота «Байера» будущему сынуПолузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, гол которого спас армейцев от поражения в матче с «Байером» (1:1), рассказал о том, кому посвятил забитый мяч.Лемар принес победу «Монако» в матче с «Тоттенхэмом»Лемар принес победу «Монако» в матче с «Тоттенхэмом»В матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов «Монако» дома обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:1.Алан Дзагоев: Мы сегодня заслужили не одно очко, а три!Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев дал комментарий после матча ЦСКА – «Байер» (1:1).Борис Копейкин: ЦСКА мог обыгрывать «Байер», но сам привез себе голБывший нападающий ЦСКА Борис Копейкин поделился впечатлениями после матча команды против «Байера» в Лиге чемпионов. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).Александр Бубнов: Неудачное создание искусственного офсайда – давняя болезнь ЦСКАФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча между ЦСКА и «Байером» в Лиге чемпионов. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).Леонид Слуцкий: Чалова можно слегка подхвалитьЛеонид Слуцкий: Чалова можно слегка подхвалитьГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил Федора Чалова и заявил, что матч с «Байером» стал лучшим для команды в Лиге чемпионов.Алан Дзагоев: После замены появились судороги. Сказывается, что много пропустилПолузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился впечатлениями после матча против «Байера» в Лиге чемпионов. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).Кевин Волланд: Ничья в Москве – это нормально, но у «Байера» было достаточно моментовНападающий леверкузенского «Байера» Кевин Фолланд дал комментарий после окончания матча с московским ЦСКА, который завершился ничейным результатом (1:1).Хороший ЦСКА с плохими привычками. Колонка Юрия ЦыбаневаХороший ЦСКА с плохими привычками. Колонка Юрия ЦыбаневаЦСКА сыграл удивительный матч, заставивший посмотреть на его проблемы другими глазами.Федор Чалов: У ЦСКА было очень много моментов, нам немного не повезлоНападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатлениями после матча против «Байера» в Лиге чемпионов. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика

Cпецпредложение