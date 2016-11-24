Владимир Пономарев: У ЦСКА очень много народу сломалось

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от матча команды против «Байера» (1:1)

– Чтобы защитники выходили быстрее, оставляли нападающих вне игры, командовать ими должен капитан или вратарь, в ЦСКА это одно и то же лицо.

– У команды было не так много матчей в последнее время, которые бы они провели в атакующем стиле. Желательно как можно меньше катать мяч между собой, но для этого должны открываться как можно чаще нападающие. Если у защитника мяч, открывание должно быть обязательно, если этого нет, он будет отдавать вратарю или партнеру по обороне. Что поделать – бывают спады у команд. У нас очень много народу сломалось, ещё и дисквалификацию получил полузащитник, – рассказал Sobesednik.ru ветеран клуба.

Встреча, прошедшая вчера в Москве, завершилась со счетом 1:1. Первый гол на 16-й минуте забили гости, и сделал этот нападающий немецкого клуба Кевин Волланд. В середине второго тайма полузащитник армейцев Бибрас Натхо реализовал одиннадцатиметровый и спас свою команду от поражения.

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого продолжают занимать последнее место в группе Е, набрав после 5-ти туров 3 очка. В активе «Байера» – 7 баллов и второе место.