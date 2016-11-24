Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  Йокерит- : -СКА
Баскетбол  Реал- : -УНИКС
Хоккей  Спартак- : -Медвешчак
Футбол  Краснодар- : -Зальцбург
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Фейеноорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Василий Уткин: Гурам Аджоев должен быть следующим президентом РФС

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Известный комментатор Василий Уткин обсудил последние кадровые изменения в РФС, назвав эту организацию собранием фриков.

«Гурам Аджоев должен быть следующим президентом РФС. Там все идет естественным образом к тому, чтобы эта организация предстала собранием фриков. Раньше там был один так называемый «больной родственник». Человек из хорошей семьи – папа, мама и все друзья, но он один… куда его девать? И тоже ищут ему какое-то дело. Так Сергей Фурсенко в РФС попал. Я не хочу сказать, что он был больной, это типаж так называется.

Кто может объяснить, каким образом в комиссию по этике возглавляет Семён Андреев? Никто толком не знает кто это такой. Он президент федерации мини-футбола России, когда-то ещё возглавлял национальную сборную по мини-футболу. Ему давно на кладбище прогулы ставят. Дело не в этом. Эта комиссия по этике, туда обычно назначают людей, которые прославились твердокаменным характером. После ЧМ по мини-футболу Андрееву всего-то задали один вопрос, точнее, тренеру сборной: а почему рядом с вами на скамейке сидит президент федерации? Он вспылил и добился увольнения журналиста. И этот человек теперь возглавляет комитет по этике. Красота! Я же говорю – собрание фриков.

Прямо скажем, организация маргинальная. Что и когда комитет по этике решил? Настоящим главой комитета у нас в стране может быть только один человек – Рамзан Кадыров. По крайне мере, в этических вопросах ему никто не возражает. Кто знает, возможно, было бы хорошо.

Я прям представляю, как Семен Андреев разбирает случай того, как на стадионе в Грозном опять громогласно в микрофон продается Лада-приора. И Семен Андреев: «нельзя, Магомед Даудов. Не вздумайте больше! Я на это пойти не могу, Рамзан Ахматович! Не полагается микрофон на стадионе включать для такого дела!» Я прямо зримо это представляю. Жалко слово светоч занято», – сказал Уткин в эфире «Спорт FM».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ВИДЕО ДНЯ: А еще Василий Уткин танцуетОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин впервые представил на взор общественности свою способность к танцам. Дело в том, что известный комментатор снялся в клипе на свежеотреставрированную композицию Зиновия Биртмана «Человек-говно».«Спартак» игнорирует опыт поколений. Василий Уткин – о переходе Селихова«Спартак» игнорирует опыт поколений. Василий Уткин – о переходе СелиховаПереход Александра Селихова в «Спартак», о котором не объявлено, но говорят все открыто, становится лихим сюжетным поворотом сезона.Василий Уткин: Бедный ЦСКА. Бедный ЕременкоОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин в своем твиттере высказался о дисквалификации Романа Еременко.Василий Уткин на «Эхе Москвы»: Говорят, в крови Еременко обнаружено наркотическое веществоВасилий Уткин на «Эхе Москвы»: Говорят, в крови Еременко обнаружено наркотическое веществоВедущий передачи «Футбольный клуб» на радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировал ситуацию с отстранением от футбола полузащитника ЦСКА Романа Еременко.Рамзан Кадыров: Готовы принять матч чемпионата мира-2018Грозный готов принять спортивные мероприятия любого уровня, в том числе и матч Чемпионата мира по футболу, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.Рамзан Кадыров: Нашей сборной сегодня нужна была поддержкаГлава Чечни Рамзан Кадыров, присутствовавший на товарищеском матче сборной России против сборной Румынии, рассказал журналистам, что ощущает себя счастливым человеком, потому смог внести лепту в российский спорт.Рамзан Кадыров: Гордимся, что кавказец сегодня забил голГлава Чечни Рамзан Кадыров сказал журналистам после матча Россия — Румыния, который прошел в Грозном на «Ахмат-Арене», что горд тем, что победный гол за сборную забил ингуш Магомед Оздоев.Денис Глушаков: Может, Леониду Арнольдовичу тоже взять микрофон и заводить болельщиков в Москве?Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о болельщиках национальной команды в товарищеском матче со сборной Румынии (1:0).Рамзан Кадыров: Виталий Мутко сказал, что «Ахмат-Арена» имеет отличные условия для проведения матчей мирового уровняГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о своей встрече с президентом РФС Виталием Мутко.Гурам Аджоев: Почему-то никто не говорит о том, что мы разгрузили зарплатную ведомость в «Динамо» на 68 миллионов евроПрезидент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев вспомнил период работы в московском «Динамо»Гурам Аджоев: В России всего два тренера имеют международную лицензию - Черчесов и Кирьяковрезидент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о причинах назначения Сергея Кирьякова на пост главного тренера.Рамзан Кадыров: Сейчас важно, чтобы мы всей страной продемонстрировали веру в сборную РоссииГлава Чеченской Республики призвал поддержать сборную России в контрольной встрече с Румынией. Матч состоится во вторник на «Ахмат-Арене» в Грозном.Рамзан Кадыров: Настрой у ребят есть, а «Ахмат-Арена» поможетГлава Чеченской Республики поделился ожиданиями от контрольного матча сборной России против Румынии, который пройдет во вторник в Грозном.ВИДЕО ДНЯ: Рамзан Кадыров верит в сборную РоссииГлава Чеченской Республики лично проверил готовность стадиона «Ахмат-Арена» в Грозном к матчу сборных России и Румынии и дал комментарий движению «Россия любит футбол».Кадыров получил футболку сборной России с первым номеромГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и президент «Терека» Магомед Даудов посетили тренировку сборной России.«Аршавин в сборной? Можно я вас аккуратно остановлю?» Что говорил Черчесов«Аршавин в сборной? Можно я вас аккуратно остановлю?» Что говорил ЧерчесовГлавный тренер сборной России дал пресс-конференцию перед контрольным матчем с Румынией, который состоится во вторник в Грозном.Станислав Черчесов: Надеемся, Рамзан Кадыров будет на игре. Мы знаем, как он умеет поддерживатьГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне контрольного матча с Румынией заявил, что хотел бы видеть на матче президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова.Рамзан Кадыров: Сегодня важно не напоминать черные дни нашей сборной, а единогласно поддержать ребятГлава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал болельщиков поддержать сборную России в товарищеском матче с командой Румынии.Рамзан Кадыров: Дорогой брат Хабиб Нурмагомедов выиграл у Джонсона. Просто прелесть!Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова с победой на турнире UFC 205.На матче Россия – Румыния будет организован фан-сектор «Кавказ», игру посетит Рамзан КадыровМенеджер грозненского «Терека» Александр Федосеев рассказал о деталях организации товарищеского матча между сборными России и Румынии. Напомним, что игра пройдет в Грозном.

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыроввсе новости
Гурам Аджоев
Гурам Аджоеввсе новости
Василий Уткин
Василий Уткинвсе новости

Cпецпредложение