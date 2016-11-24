Василий Уткин: Гурам Аджоев должен быть следующим президентом РФС

Известный комментатор Василий Уткин обсудил последние кадровые изменения в РФС, назвав эту организацию собранием фриков.



«Гурам Аджоев должен быть следующим президентом РФС. Там все идет естественным образом к тому, чтобы эта организация предстала собранием фриков. Раньше там был один так называемый «больной родственник». Человек из хорошей семьи – папа, мама и все друзья, но он один… куда его девать? И тоже ищут ему какое-то дело. Так Сергей Фурсенко в РФС попал. Я не хочу сказать, что он был больной, это типаж так называется.



Кто может объяснить, каким образом в комиссию по этике возглавляет Семён Андреев? Никто толком не знает кто это такой. Он президент федерации мини-футбола России, когда-то ещё возглавлял национальную сборную по мини-футболу. Ему давно на кладбище прогулы ставят. Дело не в этом. Эта комиссия по этике, туда обычно назначают людей, которые прославились твердокаменным характером. После ЧМ по мини-футболу Андрееву всего-то задали один вопрос, точнее, тренеру сборной: а почему рядом с вами на скамейке сидит президент федерации? Он вспылил и добился увольнения журналиста. И этот человек теперь возглавляет комитет по этике. Красота! Я же говорю – собрание фриков.



Прямо скажем, организация маргинальная. Что и когда комитет по этике решил? Настоящим главой комитета у нас в стране может быть только один человек – Рамзан Кадыров. По крайне мере, в этических вопросах ему никто не возражает. Кто знает, возможно, было бы хорошо.



Я прям представляю, как Семен Андреев разбирает случай того, как на стадионе в Грозном опять громогласно в микрофон продается Лада-приора. И Семен Андреев: «нельзя, Магомед Даудов. Не вздумайте больше! Я на это пойти не могу, Рамзан Ахматович! Не полагается микрофон на стадионе включать для такого дела!» Я прямо зримо это представляю. Жалко слово светоч занято», – сказал Уткин в эфире «Спорт FM».