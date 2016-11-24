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«Спартак» не планирует продавать Промеса до конца сезона

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

«Спартак» не планирует продавать голландского нападающего Квинси Промеса как минимум до конца сезона, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, есть две главные причины -  приличная сумма отступных в контракте форварда (30 миллионов евро для всего мира и 50 для Китая) и нежелание владельца Леонида Федуна расставаться с лидером как минимум до окончания чемпионата. 

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» планирует зимой приобрести Промеса. Английский клуб готов заплатить за футболиста 30 миллионов евро.

Контракт Промеса с красно-белыми рассчитан до 2021 года. Голландец перешел в «Спартак» в 2014 году и в 72 матче забил 36 голов.  

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