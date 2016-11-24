Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  Йокерит- : -СКА
Баскетбол  Реал- : -УНИКС
Хоккей  Спартак- : -Медвешчак
Футбол  Краснодар- : -Зальцбург
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Фейеноорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Харийс Витолиньш: Войнов появится в составе после декабрьской паузы

Источник:  Life 78Комментарии

Тренер СКА Харийс Витолиньш объяснил, почему в состав команды на выездные матчи с «Йокеритом» и «Северсталью» не попал защитник Вячеслав Войнов.

- На данный момент его сложно заменить, потому что и Херсли заболел. Так что играем сегодня в семь защитников. Рыков как седьмой идет. Но это нормально. Войнову точно нужно недели две на восстановление. Думаю, после декабрьской паузы он появится, - приводит слова Витолиньша Life.

Отметим, декабрьская пауза в регулярном чемпионате КХЛ связана с участием сборной России во втором этапе Евротура - Кубке Первого канала. Турнир пройдет в Москве с 15 по 18 декабря. Первый матч после паузы СКА проведет 23 декабря в Тольятти против «Лады».

Напомним, сегодня, 24 ноября, армейцы встретятся в Хельсинки с «Йокеритом». Матч начнется в 19:30. 27 ноября петербуржцы сыграют в Череповце против «Северстали». После 33 игр подопечные Олега Знарка лидируют в Западной конференции и сводной таблице КХЛ, имея в активе 82 очка.

Вячеслав Войнов в регулярном чемпионате КХЛ провел 32 матча, в которых забросил девять шайб и отдал 19 результативных передач. 

Матч

Йокерит - СКА

Место и дата

24 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вадим Шипачев: Атмосфера в СКА напоминает чемпионский сезонФорвард СКА Вадим Шипачев рассказал о работе с главным тренером армейцев Олегом Знарком, который возглавил команду летом 2016 года.Вадим Шипачев: В этом году точно не уеду в НХЛ, хочу выиграть со СКА Кубок ГагаринаНападающий СКА Вадим Шипачев рассказал, почему в этом сезоне он не уедет в НХЛ.КХЛ. «Йокерит» - СКА, «Спартак» - «Медвешчак» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Еременко вернул «Динамо» веру в победу! У него крепкий пондусЕременко вернул «Динамо» веру в победу! У него крепкий пондусВернувшись в строй после месячной отлучки голкипер бело-голубых Александр Еременко помог москвичам одолеть в гостях «Трактор».Бокс и драма вместо юбилеяБокс и драма вместо юбилеяВ среду вся хоккейная России ждала 450-й шайбы в чемпионатах страны от Сергея Мозякина.Игорь Захаркин: «Салават Юлаев» - не команда, а какое-то отделение больницы города УфыГлавный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин поделился впечатлениями после матча против «Витязя» в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.Крис Ли: Уверен, что Мозякин добился бы успеха в НХЛЗащитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли высоко оценил мастерство своего партнера по команде нападающего Сергея Мозякина. Он считает, что Сергей мог бы быть успешен и в НХЛ.КХЛ. «Барыс» обыграл «Куньлунь», «Трактор» по буллитам уступил московскому «Динамо» и другие матчиРезультаты матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.«Амур» в серии буллитов переиграл «Автомобилист»Хоккеисты «Амура» в серии послематчевых буллитов переиграли «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.Два очка Мозякина помогли «Магнитке» обыграть «Локомотив»Магнитогорский «Металлург» дома обыграл «Локомотив» (2:1) в регулярном чемпионата КХЛ.«Трактор» в овертайме уступил московскому «Динамо»«Трактор» дома проиграл московскому «Динамо» (1:2 О.Т) в регулярном чемпионате КХЛ.«Витязь» в гостях вырвал победу у «Салавата Юлаева»Хоккеисты «Витязя» переиграли на выезде уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.«Адмирал» на выезде обыграл «Югру»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Югрой» и «Адмиралом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Адмирала».«Барыс» обыграл «Куньлунь»«Барыс» дома взял верх над «Куньлунем» (4:1) в регулярном чемпионате КХЛ.Минское «Динамо» рассталось с нападающим ЛинглеМинское «Динамо» рассталось с форвардом с Чарльзом Лингле, сообщается на официальном сайте команды.Гендиректор «Лады»: Слова Кожевникова? Назначение тренера – прерогатива клуба, а не околохоккейных специалистов.Генеральный директор «Лады» Владимир Вдовин прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова. Ранее Кожевников сказал, что первым из тренеров КХЛ в отставку может уйти наставник клуба из Тольятти Артис Аболс.Форвард «Лады» Шенфельд дисквалифицирован на пять матчей за нарушение с использованием коленаСпортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел один из эпизодов матча «Авангард» - «Лада» (6:3). Наказание получил нападающий гостей Антон Шенфельд.Хоккейный вратарь «Трактора» танцует как фигурист. Знаете его фамилию?! (видео)Хоккейный вратарь «Трактора» танцует как фигурист. Знаете его фамилию?! (видео)Неизвестный хоккейный вратарь «Трактора» станцевал во время тренировки как фигурист. Смотрите видео!Телегин получил дисквалификацию на один матч за нарушение против ШестеркинаСпортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел один из эпизодов матча СКА – ЦСКА (6:3). Нападающий московского клуба Иван Телегин наказан за нарушение против вратаря питерцев Игоря Шестеркина.СКА – ЦСКА. Телегин дисквалифицирован на одну игру за фол на ШестеркинеСпортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать нападающего ЦСКА Ивана Телегина на один матч за фол на вратаре СКА Игоре Шестеркине.

Йокерит
Йокериткалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Харийс Витолиньш
Харийс Витолиньшвсе новости
Вячеслав Войнов
Вячеслав Войноввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение