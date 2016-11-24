Харийс Витолиньш: Войнов появится в составе после декабрьской паузы

Тренер СКА Харийс Витолиньш объяснил, почему в состав команды на выездные матчи с «Йокеритом» и «Северсталью» не попал защитник Вячеслав Войнов.

- На данный момент его сложно заменить, потому что и Херсли заболел. Так что играем сегодня в семь защитников. Рыков как седьмой идет. Но это нормально. Войнову точно нужно недели две на восстановление. Думаю, после декабрьской паузы он появится, - приводит слова Витолиньша Life.

Отметим, декабрьская пауза в регулярном чемпионате КХЛ связана с участием сборной России во втором этапе Евротура - Кубке Первого канала. Турнир пройдет в Москве с 15 по 18 декабря. Первый матч после паузы СКА проведет 23 декабря в Тольятти против «Лады».

Напомним, сегодня, 24 ноября, армейцы встретятся в Хельсинки с «Йокеритом». Матч начнется в 19:30. 27 ноября петербуржцы сыграют в Череповце против «Северстали». После 33 игр подопечные Олега Знарка лидируют в Западной конференции и сводной таблице КХЛ, имея в активе 82 очка.

Вячеслав Войнов в регулярном чемпионате КХЛ провел 32 матча, в которых забросил девять шайб и отдал 19 результативных передач.