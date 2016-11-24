Сергей Ташуев: . «Краснодар» должен выигрывать у «Ред Булла» и стремиться к финалу Лиги Европы

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от предстоящей встречи «быков» против австрийского «Ред Булла».



Ред Булл» – очень сильная команда. Хоть австрийцы и проиграли «Краснодару» первый матч, я уверен, что домашняя встреча с ними будет для «быков» очень сложной. В тренерском штабе «Краснодара» работает мой бывший помощник Олег Фоменко, и я знаю, что эта команда настраивается на очень серьезную игру.



– Невыход в плей-офф Лиги Европы станет для «Краснодара» провалом?

– Да, это будет большая неудача. «Краснодар» должен выигрывать у «Ред Булла» и проходить в Лиге Европы дальше, стремиться к самому большому, вплоть до финала, – цитирует специалиста «Евро-Футбол».

Напомним, матч между командами состоится сегодня в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.



