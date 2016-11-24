Дмитрий Песков: Путин следит за ходом матча за мировую шахматную корону

Президент России Владимир Путин следит за ходом матча за звание чемпиона мира и болеет за россиянина Сергея Карякина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Многие следят, многие болеют за Карякина, в том числе президент, мы постоянно информируем его об этом. Болеем за Карякина, за нашего претендента, - цитирует Пескова ТАСС.

Девятая партия вновь завершилась вничью. Счет стал - 5:4 в пользу россиянина. Десятая партия состоится в четверг, Карякин будет играть черными фигурами.

Если после 12 партий счет останется равным, то будет назначен тай-брейк, где гроссмейстеры сыграют партии с укороченным контролем, а затем, при необходимости, блиц и «армагеддон» – мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Призовой фонд матча – один миллион долларов.



