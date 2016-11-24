Брендан Роджерс: Если в вашей команде играет Месси, то у вас уже есть некое преимущество

Никита Симонян: Бердыева я помню игроком: он был техничный и умный. Именно такой футбол он ставит «Ростову»

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал победу «Ростова» над «Баварией» (3:2) в матче группового раунда Лиги чемпионов.