Брендан Роджерс: Если в вашей команде играет Месси, то у вас уже есть некое преимущество
Главный тренер шотландского «Селтика» Брендан Роджерс после окончания матча с «Барселоной» (0:2) высказался об игре нападающего каталонской команды Лионеля Месси.
«Если в вашей команде играет такой футболист, как Месси, то у вас уже есть некое преимущество. Лионель, возможно, величайший игрок в истории, а его присутствие на тренировках заставляет других становиться лучше. Он всегда голоден до побед. Посмотрите, как он провел матч с «Малагой» в эти выходные. Это просто невероятно», – цитирует специалиста Goal.
Матч
Селтик - Барселона - 0:2 (0:1)
Голы
Месси 24 (0:1). Месси 56 (0:2 - пен.).
Состав
Селтик: Гордон, Святченко, Шимунович, Лустиг, Исагирре, Синклер (Форрест, 46), Макгрегор (Робертс, 72), Армстронг, Рогич (Биттон, 64), Браун, Дембеле
Барселона: тер Штеген, Пике (Марлон, 73), Альба (Динь, 66), Гомеш, Ракитич, Маскерано, Бускетс, Роберто, Суарес Л., Неймар (Туран, 78), Месси
Предупреждения:
Святченко, 23; Лустиг, 71; Армстронг, 86 - Альба, 42; Роберто, 63; Неймар, 71; Ракитич, 88
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
23 ноября 22:45, Селтик Парк, Текстовая трансляция