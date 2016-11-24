Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  Йокерит- : -СКА
Баскетбол  Реал- : -УНИКС
Хоккей  Спартак- : -Медвешчак
Футбол  Краснодар- : -Зальцбург
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Фейеноорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборная России на Кубке Конфедераций попала в одну корзину с Германией, Чили, Португалией

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Сегодня, 24 ноября, состоялось заседание Организационного комитета, на котором была утверждена процедура официальной жеребьевки Кубка Конфедераций, сообщает официальный сайт ФИФА.

26 ноября состоится церемония, на которой определится состав групп и расписание матчей «Турнира чемпионов». 

Сборная России как представитель страны-организатора и три сборных с наивысшим рейтингом, опубликованным 24 ноября (Германия, Чили и Португалия), попали в первую корзину. Остальные четыре команды оказались во второй корзине (Мексика, Австралия, Новая Зеландия и представитель Африки, который станет известен в феврале). В ходе Официальной жеребьевки команды будут поочередно отправляться в одну из групп.

Кубок Конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА, заняв 55-е местоНа официальном сайте ФИФА опубликован обновленный рейтинг.Жулио Баптиста представит Трофей Кубка Конфедераций FIFA в редакции «Советского спорта»Жулио Баптиста посетит редакцию «Советского спорта», представит Трофей Кубка Конфедераций FIFA и от лица FIFA разыграет билеты на «Турнир чемпионов» среди наших читателей.Олег Иванов: Жулиано, Халк и Ярошик усилили бы сборную РоссииПолузащитник «Терека» Олег Иванов рассказал, что думает по поводу смены поколений в сборной России и натурализации.Главный тренер сборной Исландии: Футболисты в России живут богато, поэтому они не амбициозныГлавный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон считает, что жизнь в России и в Англии для футболистов слишком легкая.Джанни Инфантино: Заговора против «Спартака» не былоДжанни Инфантино: Заговора против «Спартака» не былоНезадолго до жеребьевки Кубка конфедераций Джанни Инфантино дал первое эксклюзивное интервью российскому изданию.Андрей Аршавин: Может на меня еще обратят внимание, и тема сборной «всплывет»Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин порассуждал, сможет ли он вернуться в национальную команду.День в истории. Дмитрию Булыкину – 37 лет!20 ноября свой 37-й день рождения отмечает бывший нападающий московского «Локомотива», бельгийского «Андерлехта», голландского «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин.Сеанс российского стриптиза. Колонка Юрия ЦыбаневаСеанс российского стриптиза. Колонка Юрия ЦыбаневаГод сборной России стал небывало жестокой расплатой за тотальное наше футбольное недомыслие.Роберт Мак: Россия – одна из важнейших стран Европы, в том числе в футболеПолузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился мнением о сборной России по футболу.«Весна-осень не поможет российскому футболу». Речь Луческу перед «Крыльями»«Весна-осень не поможет российскому футболу». Речь Луческу перед «Крыльями»Сонный Жулиано, внезапные Кафу и Неста, неторопливый Луческу, эффективный Джорджевич и другие персонажи открытой тренировки «Зенита».Григорий Лепс примет участие в церемонии жеребьевки Кубка конфедераций-2017Популярный российский певец Григорий Лепс примет участие в церемонии жеребьевки Кубка конфедераций по футболу 2017 года, которая пройдет в Казани, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).Мирча Луческу: Для сборных России и Румынии игра была подготовительнойГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о товарищеской игре между сборными России и Румынии.Борис Игнатьев: Я бы не стал зацикливаться на результатах сборной, это сейчас не главноеБывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев подвел первые итоги выступления футболистов под руководством Станислава Черчесова.Александр Самедов: Не слишком серьезно отношусь к рейтингу ФИФАПолузащитник сборной России Александр Самедов сказал, что он не придает большого значения месту команды в рейтинге ФИФА.Александр Самедов: Я сбил Кокорина в матче с Катаром – кричал, чтобы он отдал пас мнеПолузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о моменте в товарищеском матче со сборной Катара. Он сказал, что помешал Александру Кокорину распорядиться выгодной возможностью.Экс-вице-губернатору Петербурга предъявлено обвинение в мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском островеСКР предъявил обвинение бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну в мошенническом хищении более 50 млн рублей при строительстве стадиона на Крестовском острове, сообщает «Фонтанка».«Сборной России нужен Кадыров с микрофоном». Итоги года от Евгения Ловчева«Сборной России нужен Кадыров с микрофоном». Итоги года от Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» подвел итоги года для нашей национальной команды.Александр Лукашенко: Сборные России и Белоруссии заслуживают сами знаете чегоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что игра футбольных сборных России и Белоруссии в преддверии чемпионата мира 2018 года не заслуживает положительных оценок.Вадим Тюльпанов: Проблема с выкатным полем на стадионе в Петербурге – штатная. Она будет решена в течение месяцаПредседатель комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ заявил, что проблема с полем на строящемся стадионе в Санкт-Петербурге скоро будет решена.База сборной России на Кубке конфедераций, скорее всего, будет на Арене ЦСКАСтало известно, где сборная России, скорее всего, будет готовиться во время Кубка конфедераций.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Кубок конфедераций
Кубок конфедераций

Cпецпредложение