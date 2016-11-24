Видео дня. Как новый стадион в Петербурге выглядит прямо сейчас
Видео с высоты птичьего полета: вас удивит, насколько красива и похожа на готовую будущая арена финала Кубка конфедераций и полуфинала чемпионата мира-2018.
95% света и 50 лет гарантии. Почему у стадиона в Петербурге самая крутая крыша
Стадион на Крестовском острове строится на месте стадиона имени Кирова с 2007 года. Строительные работы планируется завершить к 26 декабря 2016 года. Ранее вице-губернатор Игорь Албин заявил, что стадион введут в эксплуатацию 25 декабря. Стадион примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.
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