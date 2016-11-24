Анатолий Бышовец: Сомневаюсь, что в «Спартаке» покупаются игроки без ведома Карреры

Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец усомнился в том, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не участвует в трансферной политике клуба.

- Я сомневаюсь, что такое может быть, потому что команда выстраивается, прерогатива комплектования и выбора игрока принадлежит, конечно же, главному тренеру. К сожалению, в некоторых клубах такая практика есть. Иногда президенты позволяют себе приглашать понравившихся игроков. Здесь важна не цена игрока, а его ценность. В свое время я тоже столкнулся с проблемой, что приглашались игроки, ставя меня перед фактом. И это были не Широков, не Модрич, не Лукас.

Не считаю, что можно отказаться от Селихова, потому что хорошо играет Ребров. В свое время были Яшин и Беляев, Рудаков и Банников - выдающиеся вратари. Это не мешало им конкурировать. Тем более, что у голкиперов, как правило, не бывает конфликтов. Проблема того же ЦСКА заключается в том, что у них есть Акинфеев, но у нет надежного дублера. Надо исходить из того, что все вратари подвержены спадам, нагрузка очень большая, поэтому решение купить Селихова объективно, - цитирует Бышовца «Спорт день за днем2.

Во вторник «Спартак» и «Амкар» оформили сделку по переходу в московский клуб голкипера молодежной сборной России Александра Селихова. 22-летний футболист подписал контракт с красно-белыми сроком на 4,5 года, который вступает в силу 6 декабря 2016 года.

Ранее появилась информация, что тренерский штаб «Спартака» во главе с Массимо Каррерой после покупки Александра Селихова выразил доверие голкиперу красно-белых Артему Реброву и не намерен прибегать к ротации во вратарской линии.