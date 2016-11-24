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Зидан больше не рассчитывает на Хамеса, «Реал» готов продать игрока за 70 млн евро

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом больше не заинтересован в услугах полузащитника Хамеса Родригеса. Об этом сообщает издание Marca.

Согласно информации источника, испанский клуб готов продать игрока сборной Колумбии в январе 2017 года. Отмечается, что «Реал» потребует за своего футболиста 70 млн евро. Ранее сообщалось, что Хамес в матче группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» отказался идти на разминку, чем остался недоволен главный тренер «сливочных».

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел 9 матчей, забил один гол и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 70 млн евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2020 года.   

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