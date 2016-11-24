Riot Games может продать права на показ матчей League of Legends

Компания Riot Games собирается продать права на показ трансляций LCS дочерней компании MLB — Major League Baseball Advaced Media (MLBAM). Об этом сообщили источники из Los Angeles Times.



По слухам, сумма сделки может составить 200 миллионов долларов. Она включает в себя создание мобильного приложения по League of Legends, с помощью которого фанаты смогут следить за мачами LCS в прямом эфире. Для просмотра трансляций будет нужна подписка.

Также MLBAM планирует сделать специальный инструмент для просмотра видео на официальном сайте Riot Games.



Major League Baseball Advaced Media — интернет-компания, принадлежащая MLB и Disney. Инструменты для онлайн-трансляций MLBAM используются проектами HBO GO, WWE Network и WatchESPN.



Источник