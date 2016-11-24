Таски вернулся в общую группу «Спартака»
Футболисты «Спартака» продолжают подготовку к матчу 15-го тура РФПЛ с «Тереком», сообщает официальный сайт красно-белых.
Защитник Сердар Таски приступил к тренировкам в общей группе. По индивидуальной программе занимались защитник Сальваторе Боккетти и полузащитник Джано Ананидзе, у которого миозит мышц бедра. По словам медицинского штаба красно-белых, участие грузинского хавбека в предстоящем матче с грозненцами под вопросом. Нападающий Зе Луиш продолжает курс лечения. Вместе с основным составом работал защитник «Спартака-2» Александр Пуцко.
Матч «Терек» - «Спартак» состоится в субботу, 26 ноября, в Грозном.
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