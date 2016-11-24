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Виталий Калешин: Сегодня «Краснодар» и «Зальцбург» заново откроют друг друга

Источник:  «Спортфакт»Комментарии

Защитник «Краснодара» Виталий Калешин поделился ожиданиями от домашнего матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Зальцбургом».

«Зальцбург» начал сезон неудачно. Мы его тогда обыграли, но теперь австрийский клуб свои дела поправил. Думаю, на поле в Краснодаре выйдет другая команда, если говорить о составе, не говоря уже про мотивацию и готовность к игре. Мне кажется, обе команды заново откроют друг друга. Уверен, игроки максимально мотивированы на эту встречу», - цитирует игрока «Спортфакт».

Встреча начнется сегодня в 21:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

«Краснодар» с шестью очками занимает второе место в группе I, «Зальцбург» с тремя баллами - третий.

Матч

Краснодар - Зальцбург

Место и дата

24 ноября 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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