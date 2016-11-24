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Пятиборцы назвали лауреатов года

Олег Чикирис
Олег Чикирис
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Олимпийский чемпион Александр Лесун назван лучшим атлетом года, а сборная России признана лучшей командой мира.

В среду во Франкфурте-на-Майне прошло заседание исполкома Международного союза современного пятиборья (УИПМ), которое предваряло конгресс этой организации. В числе прочих вопросов исполком определил лауреатов 2016 года в нескольких номинациях, в число которых вошли и наши представители.

Чемпионат мира, который прошел в Москве с 23 по 29 мая 2016 года, был признан УИПМ лучшим в истории современного пятиборья. Олимпийский чемпион Александр Лесун назван лучшим атлетом года, а сборная России признана лучшей командой мира.

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