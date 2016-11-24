Виталий Мутко: «Ростову» важно не попасть в ловушку в матче с ПСВ

Вице-премьер РФ Виталий Мутко порадовался за «Ростов» после победы над «Баварией» и попросил по достоинству оценить ПСВ в заключительном туре Лиги чемпионов.

- Я рад за «Ростов». Теперь у них важная игра против ПСВ. «Ростов» устраивает ничья, и важно не попасть в ловушку. Не нужно моделировать расклады, надо играть, все в их руках, - цитирует Мутко ТАСС.

«Ростов» одержал победу над «Баварией» со счетом 3:2. Российский клуб набрал четыре очка и на данный момент занимает третье место. Немецкая команда с 9 очками осталась на второй строчке. В следующем туре «Ростов» 6 декабря сыграет на выезде с голландским ПСВ, а «Бавария» в тот же день примет «Атлетико».