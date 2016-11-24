Дастин Бойд: Шесть недель провел в гипсе, моя нога была подвешена

Канадский нападающий «Барыса» Дастин Бойд рассказал о своем возвращении в хоккей после продолжительного перерыва, связанного с травмой.

Напомним, на предсезонном турнире форвард получил повреждение и пропустил старт регулярного чемпионата КХЛ. Первый матч он провел накануне с «Куньлунем» (4:1).

- Как первая игра после долгого перерыва?

- Нелегко, временами немного скованно себя чувствовал, но, в целом, доволен. Рад, что вернулся - и мы победили!

- Много времени заняло восстановление? Чем занимался в Канаде?

- Да, шесть недель провел в гипсе, моя нога была подвешена, и я не мог много двигаться. Следующие шесть недель начал потихоньку восстанавливаться, тренироваться, разминать ногу. Старался вернуться как можно скорее.

- Наблюдал за играми «Барыса»?

- Дети рано меня будили, поэтому удавалось иногда часов в 5-6 утра посмотреть матчи. Большую часть игр я смотрел.

- Здорово вернуться, когда команда в зоне плей-офф?

- Да, хорошо, когда команда на ходу. Постараюсь помочь закрепиться в восьмерке.

Матч Барыс - Куньлунь Ред Стар - 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) Голы: Иванов (Гренц, Шалапов), 2:49 (1:0). Баркер (Сен-Пьер, Доус), 4:53 (2:0 - бол.). Флери (Беллемор, Альшевский Я.), 29:26 (2:1). Доус (Сен-Пьер, Савченко), 44:26 (3:1). Старченко (Кучин), 57:12 (4:1). Место и дата 23 ноября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция







