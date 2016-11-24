Дастин Бойд: Шесть недель провел в гипсе, моя нога была подвешена
Канадский нападающий «Барыса» Дастин Бойд рассказал о своем возвращении в хоккей после продолжительного перерыва, связанного с травмой.
Напомним, на предсезонном турнире форвард получил повреждение и пропустил старт регулярного чемпионата КХЛ. Первый матч он провел накануне с «Куньлунем» (4:1).
- Как
первая игра после долгого перерыва?
- Нелегко, временами немного скованно себя чувствовал, но, в целом, доволен. Рад, что вернулся - и мы победили!
- Много
времени заняло восстановление? Чем
занимался в Канаде?
- Да, шесть недель провел в гипсе, моя нога была подвешена, и я не мог много двигаться. Следующие шесть недель начал потихоньку восстанавливаться, тренироваться, разминать ногу. Старался вернуться как можно скорее.
- Наблюдал
за играми «Барыса»?
- Дети рано меня будили, поэтому удавалось иногда часов в 5-6 утра посмотреть матчи. Большую часть игр я смотрел.
- Здорово
вернуться, когда команда в зоне
плей-офф?
- Да, хорошо, когда команда на ходу. Постараюсь помочь закрепиться в восьмерке.
Барыс - Куньлунь Ред Стар - 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) Иванов (Гренц, Шалапов), 2:49 (1:0). Баркер (Сен-Пьер, Доус), 4:53 (2:0 - бол.). Флери (Беллемор, Альшевский Я.), 29:26 (2:1). Доус (Сен-Пьер, Савченко), 44:26 (3:1). Старченко (Кучин), 57:12 (4:1). 23 ноября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Голы:
Место и дата
Барыс - Куньлунь Ред Стар - 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Иванов (Гренц, Шалапов), 2:49 (1:0). Баркер (Сен-Пьер, Доус), 4:53 (2:0 - бол.). Флери (Беллемор, Альшевский Я.), 29:26 (2:1). Доус (Сен-Пьер, Савченко), 44:26 (3:1). Старченко (Кучин), 57:12 (4:1).
23 ноября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция