Собянин уволил главу Москомспорта

В Москве создан департамент спорта и туризма для оптимизации подготовки к проведению чемпионата мира по футболу, сообщает сайт мэра столицы.

Новый Департамент получил полномочия в сфере туризма и гостиничного хозяйства от Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма. Кроме того, к нему присоединен Департамент физической культуры и спорта. Ведомство будет в том числе заниматься подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года в Москве.

Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма переименовали в Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Изменение структуры Правительства Москвы привело и к кадровым перестановкам. Главой Департамента спорта и туризма назначен Николай Гуляев, который до этого был первым заместителем руководителя Департамента физической культуры и спорта.

Алексей Воробьев освобожден от должности руководителя Департамента физической культуры и спорта, а новым главой Департамента национальной политики и межрегиональных связей стал Виталий Сучков.