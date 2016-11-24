Для роста мышц в первые полчаса после тренировки необходимо употреблять углеводы

По завершении тренировки организм нуждается в восстановлении энергии. Для этого нужно восполнить запас углеводов.

Во время тренировки тело (и особенно мышцы) восполняет потребности в энергии за счет гликогена. Гликоген накапливается в мышцах и печени, и является производной глюкозы – его запасы пополняются при потреблении углеводов. Именно поэтому необходимо принимать углеводы до и после тренировки – ведь только так вы обеспечите оптимальное питание мышц для роста.

После тренировки организму нужно восстановить силы, ведь все калории, потребленные в течение получаса после силовой нагрузки, идут на рост мышечной ткани. Если в этот период организм не получит энергию извне, он начнет сжигать существующие мышцы. Эти полчаса называются «углеводным окном» – подразумевается, что лучшим выбором для быстрого получения энергии являются быстрые углеводы (чаще всего это сахара и крахмал). Рекомендуемое количество – примерно 60 грамм.

Кроме углеводов организму нужен белок. Лучший его источник – аминокислоты, которые так же быстро усваиваются. Вы можете использовать их как в жидкой форме, так и в форме капсул (например, BCAA) – скорость усвоения примерно одинакова. Белок из протеинового коктейля усваивается дольше, поэтому коктейли лучше употреблять перед тренировкой. Но если нет возможности принять аминокислоты после тренировки, то протеиновый коктейль – лучше, чем вообще ничего.