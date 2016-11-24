Для роста мышц в первые полчаса после тренировки необходимо употреблять углеводы
Для роста мышц в первые полчаса после тренировки необходимо
употреблять углеводы
По завершении тренировки организм нуждается в
восстановлении энергии. Для этого нужно восполнить запас углеводов.
Во время тренировки тело (и особенно мышцы) восполняет потребности
в энергии за счет гликогена. Гликоген накапливается в мышцах и печени, и
является производной глюкозы – его запасы пополняются при потреблении
углеводов. Именно поэтому необходимо принимать углеводы до и после тренировки –
ведь только так вы обеспечите оптимальное питание мышц для роста.
После тренировки организму нужно восстановить силы, ведь
все калории, потребленные в течение получаса после силовой нагрузки, идут на
рост мышечной ткани. Если в этот период организм не получит энергию извне, он
начнет сжигать существующие мышцы. Эти полчаса называются «углеводным окном» –
подразумевается, что лучшим выбором для быстрого получения энергии являются
быстрые углеводы (чаще всего это сахара и крахмал). Рекомендуемое количество –
примерно 60 грамм.
Кроме углеводов организму нужен белок. Лучший его источник
– аминокислоты, которые так же быстро усваиваются. Вы можете использовать их
как в жидкой форме, так и в форме капсул (например, BCAA) – скорость усвоения
примерно одинакова. Белок из протеинового коктейля усваивается дольше, поэтому
коктейли лучше употреблять перед тренировкой. Но если нет возможности принять
аминокислоты после тренировки, то протеиновый коктейль – лучше, чем
вообще ничего.