Андрей Каряка: С «Арсеналом» будет напряженный и интересный матч
Старший тренер «Амкара» Андрей Каряка поделился мнением о соперниках пермяков в оставшихся до зимнего перерыва матчах РФПЛ.
26 ноября уральцы примут «Арсенал», 1 декабря сыграют на выезде с «Анжи» и 5 декабря встретятся дома с «Оренбургом».
«Как показал матч первого круга, «Оренбург» - это очень добротная команда, которая отлично умеет защищаться. Играть против «Анжи» в Махачкале всегда очень трудно. Если говорить о ближайшем матче «Амкар» - «Арсенал», то эта игра тоже не будет легкой. Поэтому нам очень нужна поддержка болельщиков. Приходите в субботу на стадион «Звезда», будет напряженный и, я уверен, очень интересный матч», - сказал Каряка.
«Амкар» после 14 матчей с 21 очком занимает седьмое место.
Матч
Место и дата
26 ноября 11:30, Звезда, Текстовая трансляция