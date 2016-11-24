Андрей Сметанин: Федун нацелился на чемпионство, поэтому Промес никуда не уйдет
Бывший голкипер московского «Спартака» Андрей Сметанин рассказал, при каких условиях руководству красно-белых следует продать полузащитника Квинси Промеса.
– Продаст ли «Спартак» Квинси Промеса в январе? Английские СМИ утверждают, что голландец интересен «Ливерпулю».
– В нашем футболе возможно все. Если за этого игрока предлагают 30 млн евро, то красно-белые должны согласиться на сделку. Все-таки, «Спартаку» тоже нужны деньги. Хотя, если Леонид Федун нацелился на то, чтобы выиграть чемпионство, то москвичи никуда его не отпустят до конца сезона, – считает Сметанин.
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