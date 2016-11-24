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Узкое отжимание от пола помогает растить трицепс

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Узкое отжимание от пола помогает растить трицепс

Отжимание от пола – одно из наиболее популярных упражнений для мышц рук. В тренировках используются разные способы выполнения этого упражнения. Канадская ассоциация спортивных врачей опубликовала исследование, в котором утверждается, что благодаря узкой постановки кисти можно добиться больших результатов, чем при обычной постановке. В этом случае максимальная нагрузка придется на трицепсы, что позволит активнее наращивать их объем.

Чтобы проверить на себе эти результаты, надо выполнять упражнение правильно. Примите положение упора, как для обычных отжиманий, но с узкой постановкой кистей. Чтобы упражнение максимально нагрузило трицепс, кисти нужно поставить чуть уже плеч, а локти прижать к корпусу. Удерживайте тело прямым от ступней до головы. Голову не задирайте, смотрите прямо в пол перед собой.

Для упрочения позиции можете чуть расставить ступни. Мощно выжмите себя кверху, но остановитесь чуть раньше полного распрямления локтей. В верхней точке амплитуды оставьте локти слегка согнутыми. Вдохните, задержите дыхание и опуститесь в нижнюю позицию.

Не ложитесь на пол, а удерживайте тело на весу, предельно близко к полу. Внизу сделайте короткую паузу и снова отожмитесь быстрым энергичным движением. Выдохните.

Ставьте кисти параллельно одна другой. Если вы поставите кисти под углом, ваши локти «разъедутся», и нагрузка сместится с трицепсов на грудные мышцы. Отжимайтесь в размеренном темпе, без рывков и затянутых пауз. Держите тело исключительно ровно, не допуская прогиба в пояснице. Это может привести к травме.

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