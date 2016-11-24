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«Зенит» – «Маккаби». На матче ожидается до 18 тысяч зрителей

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Маккаби» (Тель-Авив) посетят до 18 тысяч болельщиков, 200 из которых будут поддерживать израильскую команду, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Игроки «Зенита» выйдут на поле в лазурной форме, футболисты «Маккаби» сыграют в желтой. 

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Напомним, матч пройдет на стадионе «Петровский» сегодня, 24 ноября, и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. Команды провели первый матч 15 сентября в Израиле, тогда победу со счетом 4:3 одержал «Зенит», уступавший по ходу встречи 0:3.

После четырех туров подопечные Мирчи Луческу лидируют в группе D, имея в активе 12 очков. Сине-бело-голубые досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы. «Маккаби» делит второе место с ирландским «Дандолком», обе команды набрали по четыре очка.

Матч

Зенит - Маккаби Т-А - 0:0

1-й тайм

Состав

Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Хави Гарсия, Витсель, Жирков, Мак, Жулиано, Кокорин, Джорджевич

Маккаби Т-А: Райкович, Даса, Тиби, Бен Харуш, Филипенко, Скарионе, Голаса, Медуньянин, Игебор, Бен Хаим II, Бен Басат

Судья:

Александр Ставрев (Македония)

Место и дата

24 ноября 19:00, Петровский, Текстовая трансляция

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