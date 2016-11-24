Экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард объявил о завершении карьеры.

Ранее футболист объявил, что покидает клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» по истечении срока контракта. Всего за «Гэлакси» полузащитник провел 39 матчей, забил 5 голов и отдал 15 голевых передач.

- Я испытал множество невероятных эмоций. Когда я дебютировал за «Ливерпуль» в 1998 году, то не мог представить, что проведу в клубе 18 лет. Горжусь тем, что провел более 700 матчей за «Ливерпуль», был капитаном и сыграл свою роль в завоевании значимых трофеев. Я еще многое могу дать футболу, но в другой должности. Возьму небольшую паузу, но вскоре сообщу о том, чем займусь дальше, - цитирует Джеррарда Liverpool Echo.

За основной состав «Ливерпуля» Джеррард провел 17 сезонов, сыграл в 710 матчах, в которых забил 85 мячей. Вместе с «Ливерпулем» выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

36-летний Джеррард провел за сборную Англии 114 матчей и забил 21 гол.