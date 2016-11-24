Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  Йокерит- : -СКА
Баскетбол  Реал- : -УНИКС
Хоккей  Спартак- : -Медвешчак
Футбол  Краснодар- : -Зальцбург
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Фейеноорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джеррард объявил о завершении карьеры

Источник:  The Liverpool EchoКомментарии

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард объявил о завершении карьеры. 

Ранее футболист объявил, что покидает клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» по истечении срока контракта. Всего за «Гэлакси» полузащитник провел 39 матчей, забил 5 голов и отдал 15 голевых передач.

- Я испытал множество невероятных эмоций. Когда я дебютировал за «Ливерпуль» в 1998 году, то не мог представить, что проведу в клубе 18 лет. Горжусь тем, что провел более 700 матчей за «Ливерпуль», был капитаном и сыграл свою роль в завоевании значимых трофеев. Я еще многое могу дать футболу, но в другой должности. Возьму небольшую паузу, но вскоре сообщу о том, чем займусь дальше, - цитирует Джеррарда Liverpool Echo. 

За основной состав «Ливерпуля» Джеррард провел 17 сезонов, сыграл в 710 матчах, в которых забил 85 мячей. Вместе с «Ливерпулем» выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. 

36-летний Джеррард провел за сборную Англии 114 матчей и забил 21 гол. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дринкуотер за грубость дисквалифицирован на три матчаПолузащитник «Лестера» Дэнни Дринкуотер дисквалифицирован на три матча английской премьер-лиги за грубый прием против игрока «Уотфорда» (1:2)) во встрече 12-го тура АПЛ, сообщает официальный сайт «лис».Андрей Сметанин: Федун нацелился на чемпионство, поэтому Промес никуда не уйдетБывший голкипер московского «Спартака» Андрей Сметанин рассказал, при каких условиях руководству красно-белых следует продать полузащитника Квинси Промеса.«Спартак» не планирует продавать Промеса до конца сезона«Спартак» не планирует продавать голландского нападающего Квинси Промеса как минимум до конца сезона.Джованни ван Бронкхорст: Согласен с Моуринью, «Юнайтед» – самая невезучая команда в АПЛБывший полузащитник «Барселоны» и лондонского «Арсенала» Джованни ван Бронкхорст прокомментировал выступление «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.Куртуа и Диего Коста готовы продлить контракты с «Челси»Тренерский штаб и руководство «Челси» довольны выступлением форварда Диего Косты и голкипера Тибо Куртуа.Почем билетик? Сколько стоит сходить на футбол в Англии, Европе и РоссииПочем билетик? Сколько стоит сходить на футбол в Англии, Европе и России«Советский спорт» изучил, во сколько обойдется поход на стадион в английской премьер-лиге, других европейских чемпионатах и РФПЛ.Жозе Моуринью: Хочу ли я оставаться в «МЮ» больше трех лет? КонечноГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, как долго он хотел бы работать в этом клубе.«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Ибрагимовичем«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем еще на один год, воспользовавшись соответствующей опцией, сообщает официальный твиттер клуба.«Спартак» хочет арендовать Депая у «МЮ»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай попал в сферу интересов московского «Спартака». Переход может состояться зимой.Полузащитник «Суонси» Ки Сун Ен пропустит две недели из-за перелома пальца ногиКорейский полузащитник «Суонси» Ки Сун Ен пропустит две недели из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Давид Луиз забил гол с «мертвого» угла (видео)Защитник «Челси» и сборной Бразилии Давид Луиз во время тренировки лондонского клуба продемонстрировал свою технику.Давид Оспина: У нас с Чехом серьезная конкуренция, мы оба хотим выходить в основе «Арсенала»Голкипер лондонского «Арсенала» Давид Оспина рассказал о своих целях, отметив, что конкуренция с Петром Чехом идет ему только на пользу.Юрген Клопп: Тот, кто отпразднует успех «Ливерпуля» в ноябре, больше не сыграет в этом годуГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заверил, что на данный момент не стоит радоваться успехам команды, а тот, кто нарушит это правило рискует сесть на скамейку запасных.Хосеп Гвардиола: Компани пропустит несколько недель из-за травмыГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Боруссией» (Мехенгладбах) рассказал о состоянии здоровья капитана команды защитника Венсана Компани. Он отметил, что Компани будет вынужден пропустить несколько недель из-за травмы.Златан Ибрагимович: Могу сделать то, что не сделал Наполеон – покорить и Америку, и ЕвропуФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович заявил, что не исключает будущего перехода в один из клубов MLS. При этом он сравнил себя с Наполеоном.Имон Данфи: В неудачах «Манчестер Юнайтед» виноват ван Гал, который купил в команду каких-то отбросовБывший футболист сборной Ирландии Имон Данфи высказался о работе Луи ван Гала в «Манчестер Юнайтед», отметив, что голландский специалист потратил большие суммы впустую.Помимо Алабы, «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру защитника «Саутгемптона» ван ДейкаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью планирует обновить защитную линию команды. Об этом сообщает издание Daily Mirror.Антонио Конте: Хочу доказать руководству «Челси», что меня не зря пригласили в командуГлавный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о своих целях, отметив, что его команде идет на пользу отсутствие еврокубков.Гаджи Гаджиев: Трансфер Селихова? У «Амкара» не было другого выходаГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал переход голкипера команды Александра Селихова в «Спартак». Он сказал, что трансфер связан с финансовыми проблемами клуба.Конте не включил «Лестер» в список претендентов на победу в АПЛГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о борьбе в чемпионате Англии, а также отметил, что его команде будет непросто сохранить свое место в таблице.

Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Стивен Джеррард
Стивен Джеррардвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение