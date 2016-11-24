Адвокат Емельяненко: Александр, скорее всего, выйдет на свободу в субботу

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко выйдет на свободу 26 ноября. Об этом сообщил агент российского спортсмена Кахабер Долбадзе.



«Думаю, Александр выйдет послезавтра, когда доедет до колонии определение. Говорю это, исходя из своей практики, потому что есть определенные задержки, связанные с работой почты и оформлением различных бумаг. А вообще с момента оглашения приговора он считается освобожденным. Пока не могу сказать, куда его определят на общественные работы. Это знает ФСИН - где и какие у них есть вакансии...», – сказал Долбадзе.



Ранее стало известно, что Емельяненко назначили исправительные работы сроком на два года вместо не до конца отбытого срока заключения в колонии.



Напомним, Емельяненко по приговору московского суда получил четыре с половиной года колонии общего режима. Помимо реального срока заключения, Емельяненко приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей.



Спортсмен был обвинен по двум статьям: изнасилование и похищение документов. В марте прошлого года Полина Степанова обвинила бойца в совершении насильственных действий сексуального характера. 10 мая 2014-го Емельяненко был взят под стражу и доставлен в следственный изолятор, где провел чуть больше года.



Александр Емельяненко известен как боец смешанного стиля со статистикой 24 победы, 7 поражений. 33-летний спортсмен также является неоднократным победителем чемпионатов мира по самбо. Последнее выступление Емельяненко состоялось на турнире «Колизей» в Санкт-Петербурге, где Емельяненко проиграл нокаутом Дмитрию Сосновскому.



