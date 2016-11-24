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Московское «Динамо» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в ретроформе

Источник:  ХК «Динамо» (Москва)Комментарии

Московское «Динамо» выйдет на гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» в ретроформе, сообщает официальный твиттер бело-голубых.

С такой просьбой к московскому клубу обратилась уфимская команда, которая отмечает юбилей.

Встреча пройдет в пятницу, начало - в 17:00 мск.

«Салават» занимает четвертое место в Восточной конференции, «Динамо» идет восьмым на Западе.

Матч

Салават Юлаев - Динамо

Место и дата

25 ноября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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