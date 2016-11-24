Московское «Динамо» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в ретроформе
Московское «Динамо» выйдет на гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» в ретроформе, сообщает официальный твиттер бело-голубых.
С такой просьбой к московскому клубу обратилась уфимская команда, которая отмечает юбилей.
Встреча пройдет в пятницу, начало - в 17:00 мск.
«Салават» занимает четвертое место в Восточной конференции, «Динамо» идет восьмым на Западе.
В рамках празднования юбилея уфимской команды, по просьбе принимающей стороны динамовцы проведут матч против Салавата Юлаева в ретро-форме. pic.twitter.com/xcVGAnJtAc— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) 24 ноября 2016 г.
Матч
Место и дата
25 ноября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
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