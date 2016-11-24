Адвокат Емельяненко: У Александра очень много предложений, скоро он вернется на ринг

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко в ближайшее время возобновит профессиональную карьеру. Об этом сообщил адвокат спортсмена Кахабер Долбадзе.



«Предложений у него очень много. Александр готов, вернется на ринг, сто процентов. Как и когда – решит он сам. Думаю, он будет очень выборочно относиться ко всем предложениям, сделает определенные выводы», – сказал Долбадзе.

Ранее стало известно, что Емельяненко назначили исправительные работы сроком на два года вместо не до конца отбытого срока заключения в колонии.



Александр по приговору московского суда получил четыре с половиной года колонии общего режима. Помимо реального срока заключения, Емельяненко приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей. Спортсмен был обвинен по двум статьям: изнасилование и похищение документов. В марте прошлого года Полина Степанова обвинила бойца в совершении насильственных действий сексуального характера. 10 мая 2014-го Емельяненко был взят под стражу и доставлен в следственный изолятор, где провел чуть больше года.



Александр Емельяненко известен как боец смешанного стиля со статистикой 24 победы, 7 поражений. 33-летний спортсмен также является неоднократным победителем чемпионатов мира по самбо. Последнее выступление Емельяненко состоялось на турнире «Колизей» в Санкт-Петербурге, где Емельяненко проиграл нокаутом Дмитрию Сосновскому.