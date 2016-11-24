Российские керлингистки проиграли шотландкам на чемпионате Европы

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Сергей Беланов: Думаю, команды Сидоровой и Моисеевой снова встретятся в отборе на ЧМ Тренер сборной России, член исполкома Федерации керлинга России Сергей Беланов сообщил, что ФКР, вероятно, организует отбор на женский чемпионат мира, и у команды Анны Сидоровой будет шанс взять реванш у команды Виктории Моисеевой за проигрыш в квалификации на чемпионат Европы.

Виктория Моисеева: Цель на чемпионат Европы – выиграть медали Скип Виктория Моисеева призналась, что ее команде было нелегко победить дружину Анны Сидоровой в отборе на чемпионат Европы по керлингу, но игрокам удалось показать все, чему они научились за последние годы.

Президент ФКР: WADA не имело претензий к керлингистам-паралимпийцам РФ из доклада Макларена Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев сообщил, что в докладе Ричарда Макларена упоминаются два спортсмена из РФ, которые в 2013 году сдали положительный допинг-тест, однако, как отметил Свищев, эта информация не соответствует действительности.

Петр Дрон вошел в тренерский штаб женской сборной России Участник Олимпийских игр-2014 в составе сборной России по керлингу Петр Дрон будет работать тренером в женской национальной команде.

Анна Сидорова: Щетки, которыми играли японки, надо запретить! Женская сборная России вернулась в Москву после бронзы чемпионата мира в Канаде. Корреспондент Sovsport.ru встретил команду в аэропорту.

Дмитрий Свищев: Бронза чемпионата мира радует, но хочется большего результата Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев прокомментировал выступление женской сборной России на чемпионате мира по керлингу. Напомним, что россиянки заняли третье место.

Виталий Мутко: Женская сборная России – уникальная команда Министр спорта РФ виталий Мутко прокомментировал третье место российских керлингисток на чемпионате мира в Канаде.

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