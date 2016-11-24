Российские керлингистки проиграли шотландкам на чемпионате Европы
Женская сборная России по керлингу в заключительном матче кругового турнира чемпионата Европы проиграла хозяйкам турнира - команде Шотландии.
Встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу шотландок. За российскую команду выступают: Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева (вице-скип), Галина Арсенькина, Юлия Гузиева.
Ранее сборная России обеспечила себе выход в плей-офф, заняв четвертое место в группе. Соперницами россиянок в полуфинале снова станут шотландки.
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