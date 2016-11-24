Найджел Доус: В матчах с «Амуром» и «Адмиралом» нужно взять максимум очков
Нападающий «Барыса» Найджел Доус поделился ожиданиями от ближайших домашних встреч с прямыми конкурентами за место в плей-офф КХЛ - «Адмиралом» и «Амуром».
С командой из Владивостока астаницы сыграют в пятницу, с хабаровчанами - в воскресенье.
- Вся команда понимает насколько эти матчи важны, особенно в битве за место в плей-офф. Очень серьезные и непростые игры дома. Нам нужно сыграть предельно сконцентрировано, без ошибок и взять максимум очков. Потому что после этой домашней серии нас ждут целых восемь матчей на выезде, - цитирует игрока Today.kz.
Матч
Место и дата
25 ноября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция
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