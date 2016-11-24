На eSPORTconf Russia выступит CEO клуба Gambit Константин «groove» Пикинер

В конференции eSPORTconf Russia 2016 примет участие генеральный директор киберспортивного клуба Gambit Константин Пикинер.



Спикер выступит с докладом на тему «Роль профессионального спортивного клуба в современном киберспорте. Создать команду: мифы и реальность».



Константин Пикинер имеет более 10 лет опыта в киберспортивной индустрии. Начинал как профессиональный игрок в дисциплине Counter Strike. Выступал в составе коллективов emax и Virtus.pro. После был тренером команды k23. С 2010 года – CEO eSport-клуба Gambit (прежнее название – Moscow5).



Конференция eSPORTconf Russia 2016 пройдет 1 декабря в Москве. На ней будут раскрыты актуальные вопросы по инвестированию в киберспорт и внедрению российского бизнеса на мировой киберспортивный рынок.