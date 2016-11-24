Чорич не сыграет в финале Кубка Дэвиса против Аргентины

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Сборная России сыграет с Сербией в первом раунде Кубка Дэвиса-2017 Сборная России сыграет с командой Сербии в первом раунде Мировой группы Кубка Дэвиса-2017. Жеребьевка турнира прошла сегодня в Лондоне.

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Евгений Донской: Под снегом в Мюнхене было жестче, чем с Казахстаном в Москве 90-й номер рейтинга ATP в интервью Spb.Sovsport.ru рассказал о матче во время снегопада и значимости победы над Давидом Феррером в Рио.

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Кузнецов обыграл Кукушкина и принес сборной России победу в матче Казахстаном Сборная России по теннису переиграла команду Казахстана в матче раунда плей-офф Кубка Дэвиса.

Кравчук и Рублев вывели Россию вперед в матче Кубка Дэвиса с Казахстаном В Москве продолжается раунда плей-офф Кубка Дэвиса Россия – Казахстан. Российские теннисисты Андрей Рублев и Константин Кравчук принесли своей команде второе очко.

Евгений Донской: Сегодня я играл хуже, чем вчера Российский теннисист Евгений Донской поделился впечатлениями после матча с Михаилом Кукушкиным в рамках матча Кубка Дэвиса Россия – Казахстан. Напомним, что Донской уступил в пяти сетах.

Кравчук/Рублев – Голубев/Недовесов. Как это было В воскресенье в противостоянии плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана пройдет матч в парном разряде.

Кукушкин обыграл Донского и принес Казахстану первое очко в матче с Россией В Москве продолжается матч плей-офф мировой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана. Россиянин Евгений Донской во втором матче противостояния уступил в пяти сетах Михаилу Кукушкину.

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