Чорич не сыграет в финале Кубка Дэвиса против Аргентины
Хорватский теннисист Борна Чорич не примет участия в финале командного соревнования Кубка Дэвиса против сборной Аргентины, сообщает официальный твиттер турнира.
20-летний спортсмен в сентябре перенес операцию на колене и полностью восстановиться не успел.
Чорича заменит 29-летний Франко Шкугор.
Матч Хорватия - Аргентина пройдет с 25 по 27 ноября в Загребе.
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