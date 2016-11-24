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Чорич не сыграет в финале Кубка Дэвиса против Аргентины

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Хорватский теннисист Борна Чорич не примет участия в финале командного соревнования Кубка Дэвиса против сборной Аргентины, сообщает официальный твиттер турнира.

20-летний спортсмен в сентябре перенес операцию на колене и полностью восстановиться не успел.

Чорича заменит 29-летний Франко Шкугор.

Матч Хорватия - Аргентина пройдет с 25 по 27 ноября в Загребе.

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